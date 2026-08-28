Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров стал советником главы Минобороны Италии Гвидо Крозетто по оборонным инновациям. Об этом Федоров сообщил в соцсети X.

По словам Федорова, он будет помогать Италии с внедрением современных военных технологий, укреплением оборонного сектора и адаптацией к глобальным вызовам в области безопасности.

В то же время, отметил экс-министр, его основной задачей остается работа над ключевыми проектами на Украине, направленными на укрепление обороны и привлечение международных ресурсов.

Крозетто рассказывал в интервью, что предложил Федорову пост советника на следующий же день после его увольнения. По словам итальянского министра, Федоров стал «одним из тех людей, которые полностью переписали правила игры на поле боя».

Итальянская газета Il Foglio называет Федорова «ценным активом» для Италии не только из-за его «экспертных знаний», но и из-за тесных связей с американским предпринимателем Илоном Маском.

Михаил Федоров занимал пост министра обороны Украины всего полгода — с января по середину июля 2026 года. СМИ писали, что президент страны Владимир Зеленский объяснил решение уволить главу Минобороны его конфликтом с тогдашним главкомом ВСУ Александром Сырским (впоследствии тоже отправленным в отставку).

The New York Times не исключила, что причиной могла быть и растущая популярность Федорова.

Его смещение с поста вызвало массовые протесты на Украине. Сам экс-министр провел большую пресс-конференцию, на которой обвинил Сырского и Генштаб ВСУ в создании системного кризиса в армии.