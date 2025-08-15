Российское министерство труда предложило с 2026 года сократить допустимую долю работающих в России иностранцев для девяти видов деятельности, причем в сфере торговли табачными изделиями и спиртными напитками — до нуля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующий проект правительственного постановления уже разработан и опубликован на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения, в нем учтены поступившие от региональных властей предложения и пожелания отраслевых ведомств.

«Минтруд России предлагает снизить долю иностранных работников в 9 видах экономической деятельности по сравнению c показателями, установленными в прошлом году. В некоторых отраслях доля может быть сведена до нуля, например, в сфере розничной торговли алкоголем и табаком», — пояснили в Минтруде.

Кроме того, проект постановления предусматривает сокращение доли иностранных работников:

до 50% — в строительстве (по сравнению с 80% в 2025 году),

до 50% — в сфере обслуживания населения и организациях общепита (в 2025 году такие ограничения отсутствовали),

до 40% — в выращивании овощей, лесоводстве и лесозаготовке, оптовой торговле древесиной и пиломатериалами, а также на производстве изделий из дерева и пробки (по сравнению с 50% в 2025 году),

до 0% — в розничной торговле алкоголем и сигаретами в специализированных магазинах (по сравнению с 15% в 2025 году).

При этом в Минтруде отметили, что, согласно постановлению, в 2026 году планируется оставить в силе действующую сейчас нулевую квоту на трудоустройство иностранцев в розничной торговле:

в аптеках,

на рынках,

в нестационарных торговых объектах,

вне магазинов и палаток.

Кроме того, в разработанном постановлении предлагается установить местные особенности для 29 регионов России и снизить лимит иностранных работников в определенных сферах деятельности в 14 из них — в Удмуртии, Забайкалье, Красноярском крае, Приморье, Еврейской автономной области (ЕАО), а также в Амурской, Орловской, Самарской, Тульской, Новосибирской, Оренбургской, Тверской, Челябинской и Ульяновской областях.

В пресс-службе Минтруда подчеркнули, что при подготовке проекта постановления учитывались положения ФЗ «О правовом положении иностранных граждан», предложения от властей регионов и отраслевых ведомств, а также социальных партнеров субъектов федерации. с учетом предложений регионов, проработанных с социальными партнерами субъектов, а также отраслевых ведомств. Аналогичные постановления принимаются в России ежегодно — с учетом региональной специфики рынка труда и приоритетного права российских граждан на трудоустройство.

Напомним, ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о разработке новых мер по ужесточению условий трудоустройства мигрантов. В частности, по его словам, планируется усилить административную ответственность для курьеров, занимающихся доставкой еды и продуктов питания без оформленной медицинской книжки. Кроме того, добавил председатель нижней палаты российского парламента, разрабатывается законопроект о полном запрете на работу курьерами для лиц, имеющих судимость за определенные преступления.

Володин напомнил, что на днях постановление о полном запрете на работу мигрантов курьерами подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Аналогичные ограничения в городе были введены с 1 июля в отношении работы в такси. Эти меры касаются только тех иностранных граждан, которые работают в России по трудовым патентам.