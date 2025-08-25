Министр экономики Армении Геворг Папоян назвал недостоверными утверждения депутата армянского парламента от оппозиционной фракции «Армения» Гарника Даниеляна о том, что сотни фур с армянскими фруктами, направлявшихся в Россию, развернули на границе с Грузией.

«В августе в Российскую Федерацию въехали 762 грузовика с армянскими фруктами и овощами, а из Грузии вернулись всего четыре», — написал Папоян на своей странице в Facebook (принадлежит Meta*).

«Дорогой Гарник, врать нехорошо», — добавил министр.

Ранее Даниелян написал в соцсетях, что сотни ехавших в Россию из Армении грузовиков со сливами, персиками, виноградом развернули на пограничном контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» при попытке въехать из Грузии. По словам депутата, пограничники сослались на «некоторые санитарные проблемы». Даниелян заявил, что такие действия наносят «огромный ущерб» армянским фермерам.

