Существовавшая в Армении советская модель патриотизма привела к появлению карабахского движения и создала угрозу существованию республики. Такую позицию премьер-министр республики Никол Пашинян представил в поздравлении с 35-летием принятия Декларации о стране — там содержался пункт о Карабахе.

Декларация о независимости Армении, ставшая основой ее Конституции, была принята 23 августа 1990 года. В этом документе также учитывалось «совместное постановление Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года “О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха”».

Пашинян отметил, что основные идеологические положения декларации «были противоречивы и выражали ту модель нашего коллективного патриотизма, которая постепенно, но последовательно прививалась нам Советским Союзом с 1950-х годов, в условиях установления железного занавеса и начала холодной войны».

«Эта модель патриотизма, которую Советский Союз сформировал для нас, армян, отражала амбиции государства-победителя Второй мировой войны, вступившего в противостояние с НАТО, на юго-западном направлении», — заявил он.

По словам Пашиняна, «эта идеология десятилетиями насаждалась через книги, фильмы, пьесы/театральные постановки».

«Именно наша сформированная таким образом социально-психологическая система привела к карабахскому движению», — заявил он.

По мнению премьера, все армяне были «носителями этой социально-психологической системы, которая, сформированная СССР, передавалась поколениям».

«Глубинной и подсознательной целью этой социопсихологии была стратегическая невозможность существования независимого государства Армения, поскольку страна с изначально конфликтным контекстом не может построить подлинную независимость», — уверен Пашинян.

По словам премьера, изучив информацию по карабахскому вопросу со всех сторон, он пришел «к непоколебимому убеждению: продолжать карабахское движение не следует, поскольку это означает ликвидацию независимости Республики Армения».

Пашинян заявил, что избежать войны с Азербайджаном осенью 2020 года можно было бы только ценой серьезных уступок. Он подчеркнул, что армянские власти в итоге приняли стратегию сохранения независимости государства.

«И выражением этой стратегии стала идеология Реальной Армении, в рамках которой стало возможным мирное урегулирование между Арменией и Азербайджаном, стала возможной повестка реального диалога с Турцией и должны углубляться наши отношения с Грузией и Исламской Республикой Иран, а мы становимся для мира реальным и интересным партнером», — заявил он.

Пашинян также заявил, что международно признанная территория Армении — это 29 743 кв. км. И именно существование государства является «важнейшей ценностью, которая есть и которая была на протяжении последних 500 лет», добавил премьер.

«Армения сегодня независима, как никогда, суверенна, как никогда, государство, как никогда, процветает, как никогда, многообещающа, как никогда, потому что она мирная. Мир установился, и он должен стать предметом ежедневной заботы и внимания, он должен стать институциональным», — подчеркнул он.

Пашинян также сообщил, что август 2025 года стал «началом мирной и благополучной жизни для Республики Армения». Вероятно, он намекнул на прошедшую в Вашингтоне встречу с президентами Азербайджана и США Ильхамом Алиевым и Дональдом Трампом, где было парафировано соглашение из 17 пунктов.

В проекте договора стороны отказываются от территориальных споров и угрозы применения силы, выражают готовность восстановить дипломатические отношения и проводить демаркацию и делимитацию границы.

Также Пашинян и Алиев договорились в Вашингтоне разблокировать маршрут, который в Баку называют Зангезурским коридором. В итоге он перейдет под управление США на 99 лет и будет называться именем Трампа — Trump Road for Peace and Prosperity.