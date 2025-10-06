Сообщения о том, что сотрудники предприятия «АвтоВАЗ» массово увольняются из-за невыносимых условий работы, не соответствуют действительности, заверил RTVI глава первичной профсоюзной организации завода Сергей Зайцев. По его словам, появившиеся в телеграм-каналах новости о работающем без выходных персонале — это «дикость».

Информация о якобы начавшемся исходе работников с АвтоВАЗа появилась с подачи телеграм-канала Mash. Он пишет, что с предприятия «массово увольняются» мигранты, которых туда начали «завозить» весной 2023 года. Один из сотрудников якобы рассказал телеграм-каналу, что реальные условия работы на АвтоВАЗе якобы не соответствовали обещанным. В частности, он говорил о 12-часовых сменах без выходных и присвоении 4-го разряда без соответствующего опыта.

Зайцев в беседе с RTVI напомнил, что с 29 сентября АвтоВАЗ перешел на четырехдневную рабочую неделю. Руководство завода обосновывало это решение рыночными тенденциями и экономическими условиями — высокой ключевой ставкой, ужесточением требований к выдаче автокредитов и высокой долей импорта иномарок.

До ухода на четырехдневку сотрудники завода, по словам главы его первичной профсоюзной организации, работали по пять дней в неделю, но выходные при скользящем графике могли быть плавающими.

«Как это они работают без выходных? У всех свой график, все работают со своими выходными днями, пять дней в неделю. Основной график у нас с понедельника по пятницу, но есть графики, где есть скользящие выходные — в воскресенье однозначно, но может быть в понедельник или вторник. Завод большой, везде выходные есть», — объяснил Зайцев.

Утверждение о том, что сотрудники АвтоВАЗа трудились без выходных, собеседник RTVI назвал «дикостью».

«Такое вообще первый раз слышу. Это вообще дикость какую-то кто-то написал», — подытожил он.

В посте Mash также утверждалось, что за полгода завод подал к бывшим сотрудникам, не отработавшим оговоренный срок, более 50 исков с требованием вернуть «подъемные и компенсации за обучение», из них удовлетворены 19 — в сумме почти на 300 тысяч рублей.

Экономист Андрей Бархота ранее пояснял RTVI, что четырехдневная рабочая неделя — не что иное, как ширма для «оптимизации» штата. По его словам, сотрудникам на выбор предлагается либо работать в новом графике с соответственным уменьшением оклада, либо уволиться по сокращению.

«Четырехдневка, кстати, особенно распространена в крупных промышленных компаниях и моногородах, где комбинат является столпом — если там провести оптимизацию, будет социальный взрыв», — отмечал эксперт.

Напомним, минувшим летом несколько крупных российских предприятий перевели своих работников на график 4/3. Среди них — Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ), КамАЗ, Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) и АвтоВАЗ.