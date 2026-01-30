Баку никогда не допустит использования территории Азербайджана или воздушного пространства для нанесения ударов по Ирану. Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Арагчи, передает ТАСС.

Байрамов также отметил, что Азербайджан не позволит использовать свое воздушное пространство или территорию каким-либо государством для проведения военных операций против Ирана и любой другой страны.

По словам министра, позиция властей Азербайджана носит принципиальный и неизменный характер. Глава ведомства подчеркнул, что Баку планомерно выступает против шагов и риторики, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Иране и вокруг него.

Во время телефонного разговора Баку и Тегеран обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, которые представляют взаимный интерес.

Отношения между США и Ираном продолжают накаляться: американский лидер Дональд Трамп угрожает Тегерану новой атакой, а иранские власти объявили о начале третьей фазы конфликта с Соединенными Штатами. На этом фоне в мире начали делать ставки на то, когда именно Вашингтон нанесет удар.

28 января Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что в сторону Ирана движется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln. Также глава Белого дома пригрозил Исламской республике более сильной атакой, чем та, что была в июне 2025 года.