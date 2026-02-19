В Белгородской области многодетным семьям разрешили тратить региональный материнский капитал на покупку генераторов и другого «домового, газоиспользующего, отопительного и электрооборудования». Такое решение было принято на заседании Белгородской областной думы, рассказал спикер местного парламента Юрий Клепиков.

«Жизнь в прифронтовом регионе заставляет быстро реагировать на новые вызовы и оперативно принимать решения, в том числе и на законодательном уровне. Именно поэтому важным вопросом сегодняшнего заседания стало внесение изменений в Социальный кодекс области, согласно которым появится возможность направить средства регионального материнского капитала на приобретение генератора», — сообщил он, добавив, что коллеги поддержали поправку единогласно.

Инициативу внесли на рассмотрение по просьбе многодетных семей города на фоне постоянных ударов по объектам энергоинфраструктуры региона и последующих отключений электричества и отопления в морозы, в том числе в Белгороде.

Сейчас региональный маткапитал в размере 150 тыс. рублей получают семьи при рождении третьего ребенка и каждого следующего. Прежде эту выплату можно было потратить лишь на стандартное оборудование — плиты, радиаторы и тому подобное. Теперь в этот перечень вошли и генераторы для резервного энергоснабжения на случай перебоев с электричеством.

По данным «Интерфакса», депутаты также расширили направления использования выплат для жителей, пострадавших от обстрелов или терактов: теперь деньги можно потратить на протезирование зубов, оплату проезда инвалидов и сопровождающих их родственников к месту лечения или реабилитации, а также на работы по догазификации жилья.

Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил жителей 11 муниципалитетов о возможных веерных отключениях электроэнергии «в ближайшие дни».

«К сожалению, составить график веерных отключений невозможно. Сказывается сильная нагрузка на сети, в процессе ремонта происходит перераспределение энергии — от этого зависит, в каких именно муниципалитетах временно отключается подача электроэнергии. Это происходит для сохранения целостности всей энергосистемы, из-за перегруза оборудования»,— объяснил глава региона.

Вечером 13 февраля Белгород подвергся ракетному обстрелу. Гладков сообщил, что удар ВСУ вызвал серьезные повреждения объектов энергоинфраструктуры, что привело к перебоям с подачей электроэнергии, а также тепло- и водоснабженем. В результате обстрела погибли два человека, которые восстанавливали подачу тепла и электроэнергии на территории инфраструктурного объекта, еще пятеро пострадали.

12 февраля Гладков заявил, что из-за аварии без света остались более 220 тыс. жителей области. После массированного ракетного удара по Белгороду 7 февраля в городе запускали резервные источники электроснабжения.