В Бурятии снежная лавина сошла на работников горнодобывающего предприятия, которые расчищали технологическую дорогу на руднике «Ирокинда» Муйского района. Из девяти человек, которые там находились, трое выбрались самостоятельно, остальные шестеро оказались под завалами, сообщает МЧС республики. Извлечено тело одного погибшего, сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Площадка, которую накрыло лавиной, составляет 150 м в длину и 50 м в ширину. Глубина снежного покрова оценивается в 3-6 м, передает РЕН ТВ.

По данным телеканала, под завалами находятся проходчики Антон Ш., Алексей Т. и Владимир К., а также электромонтеры Баяр Ц., Эрдыни Ц. и Аюр Ж. Самый старший из них 1971 года рождения, самый младший — 2007-го.

В Следственном комитете заявили, что точное число пострадавших и их местонахождение устанавливаются. К месту схода лавины вылетел вертолет Ми-8 МЧС с бригадой спасателей. Также туда выехала следственно-оперативная группа.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительстве, которое привело к гибели двух и более человек (ч. 3 ст. 216 УК). Максимальное наказание — 7 лет лишения свободы.

Как уточняет прокуратура Муйского района, которая контролирует расследование, лавина накрыла компрессорную станцию рудника «Ирокинда» на промышленной площадке участка ПГУ-1 штольни 90. Это произошло в 10:30 по местному времени (5:30 мск).

Неделю назад, 21 апреля, стало известно о гибели троих туристов из Красноярска в Бурятии во время спуска с высочайшего пика Саянских гор Мунку-Сардык. В рамках возбужденного уголовного дела трое организаторов восхождения — директор компании, его заместитель и гид-инструктор — были отправлены под стражу на 2 месяца.

Через несколько дней, 24 апреля, появилась информация о том, что еще одна группа туристов из семи человек, которая не была официально зарегистрирована, попала под лавину в Окинском районе. Трое из них находились в стороне и хотя получили травмы, смогли сообщить о происшествии. Четверых, предположительно, оставшихся под снегом, продолжили искать.