Первых клещей в Тверской области начали замечать уже в начале-середине марта 2026 года, пишет телеграм-канал Shot. Опрошенный изданием эксперт в области энтомологии считает, что пик их активности может прийтись на середину лета.

Как правило, слепни просыпаются после зимнего сезона в начале апреля, пишет канал. Однако на фоне повышенной температуры воздуха и влажности в марте они вылетели из личинок раньше положенного срока. Самая высокая активность может случиться уже в конце июня или начале июля.

Эксперт-энтомолог добавил, что опасность для человека представляют именно самки слепней — получаемые после укуса белки плазмы крови им нужны для размножения. Собеседник канала предупредил, что укусы могут быть крайне болезненны, поскольку слепни «разрезают» кожу колющими хоботками: уже в первые часы на коже может появиться покраснение и отек.

Укусы нередко сопровождаются зудом и жжением, а у некоторых может возникнуть аллергическая реакция, вызывающая головокружение, одышку и отек квинке. Эксперт отметил, что в некоторых случаях укус слепня может привести к летальному исходу.

Ранее стало известно о ранней активности клещей в весенний сезон 2026 года. Так, заведующий кафедрой общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, профессор Михаил Гордеев рассказал, что на фоне температуры от +2 до +5 градусов насекомые активизируются уже в начале марта.

В разговоре с «Лентой.ру» он предупредил, что они переносят опасные заболевания, среди которых боррелиоз и энцефалит. Последний поражает центральную нервную систему и может привести к инвалидности.

По данным Роспотребнадзора, с начала марта по апрель 2025 года почти 30 тыс. человек обратились в медучреждения с укусами клещей. Еще 1,9 тыс. граждан привились от их укусов за тот же промежуток.