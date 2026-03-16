Первые особи клещей в средней полосе России просыпаются уже в начале марта при температуре от +2 до +5 градусов, сообщил «Ленте.ру» заведующий кафедрой общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, профессор Михаил Гордеев. По его словам, лучшим средством защиты от паразитов является вакцина.

Активная фаза для клещей начинается в момент, когда воздух прогревается выше +10-15 градусов, а первые укусы, как правило, фиксируют уже в апреле. Биолог отметил, что насекомые предпочитают влажные участки в тени, однако столкнуться с ними можно и в поле, высокой траве, лесу, на дачной лужайке и на пустырях в черте города.

Гордеев предупредил, что в зоне риска находятся владельцы дач и садов, поскольку основой пик активности клещей совпадает с периодом весенних работ на загородных участках.

«Клещи являются переносчиками целого ряда вирусных и бактериальных заболеваний, из самых опасных — энцефалит, который поражает центральную нервную систему и может привести к инвалидности или летальному исходу», — пояснил эксперт.

Еще одно опасное заболевание, которое переносят клещи, — это боррелиоз. Гордеев подчеркнул, что им можно заразиться в любой момент.

Лучшим средством профилактики он назвал вакцину. Кроме того, для защиты рекомендуется использовать специальные репелленты — спреи или карандаши, которыми первоочередно нужно обработать обувь и нижнюю часть штанов. Гордеев обратил внимание, что нужно выбирать те средства, которые предназначены именно для клещей.

То же касается и домашних питомцев — собак и кошек стоит обработать противоклещевыми каплями или таблетками после выгула.

Ранее старший научный сотрудник лаборатории почвенной зоологии и общей энтомологии Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Антон Гончаров предупредил, что прошедшая снежная зима оказалась благоприятной для клещей, комаров и испанских слизней. Он заявил, что эти виды начнут размножаться быстро, если потепление наступит сразу после схода снежного покрова.

Специалист также заметил, что популяция комаров в этом году может остаться на уровне предыдущих лет, несмотря на комфортные условия для них в начале весны.

В конце апреля 2025 года Роспотребнадзор сообщил, что с начала сезона прошлого года свыше 29,8 тыс. человек обратились в медицинские организации по всей России с укусами клещей. Прививку за тот же промежуток сделали больше 1,9 млн граждан.

По данным ведомства, наибольшее число обращений зафиксировали медики в Свердловской, Кемеровской, Челябинской, Тюменской, Новосибирской, Московской и Томской областях, Татарстане и Алтайском крае.