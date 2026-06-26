В Демократической Республике Конго число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола увеличилось до 1155, при этом 304 человека скончались. Об этом сообщили власти страны.

Отмечается, что лечение сейчас проходят 326 человек. Главным очагом лихорадки остается провинция Итури, также заболевание распространяется в Северном и Южном Киву.

«В отчете представители здравоохранения заявили, что усиление эпидемиологического и биологического надзора позволило выявлять случаи заболевания на более ранних стадиях, подтверждая продолжающийся рост распространения инфекции в обществе каждую неделю», — пишет агентство Reuters.

В середине июня стало известно, что США перебросили в Кению военных специалистов, чтобы поддерживать строительство временного карантинного центра для заразившихся вирусом этим вирусом.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая 17 мая объявила чрезвычайную ситуацию международного уровня в связи со вспышкой Эболы, решила выделить $518 млн для борьбы с лихорадкой в ДР Конго и соседних странах.