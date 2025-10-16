Евросоюз планирует запретить сигареты с фильтрами после изучения отчета исследовательской группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет Blick.

В проекте решения Совета ЕС для заседания ВОЗ сказано, что в отчете организации «по регулированию табачных изделий» «прямо рекомендуется запретить фильтры, чтобы снизить привлекательность сигарет».

По данным издания, поскольку 95% всех сигарет, продаваемых в Германии, имеют фильтры, эта мера фактически означала бы запрет сигарет. Электронные сигареты также могут быть запрещены в качестве «дополнительной меры регулирования».

Blick пишет, что планы Евросоюза идут дальше: рассматривается также запрет на продажу в магазинах, на заправках и в киосках. Цель — сократить потребление табака и никотина, а также защитить окружающую среду. По данным газеты, запреты частично реализуют директиву ВОЗ, которая касается защиты грунтовых вод и почвы.

Bild отмечает, что представители немецкого правительства уже «приветствовали» запрет фильтров. Однако Федеральное министерство здравоохранения заявило, что совместная позиция ЕС все еще находится на стадии согласования.

Конференция ВОЗ по борьбе против табака состоится в Женеве с 17 по 22 ноября. Ее результаты могут иметь далеко идущие последствия для курильщиков и табачной промышленности в ЕС.

ВОЗ в начале июля призвала все страны повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкие газированные напитки как минимум на 50% к 2035 году за счет налогов на здоровье. Эксперты считают, что такая мера сдержит развитие хронических заболеваний и поможет государствам получить критически важные доходы в бюджет.

Согласно отчету, единовременное повышение цен на эти товары на 50% может предотвратить 50 миллионов преждевременных смертей в течение следующих 50 лет.

Помощник Генерального директора ВОЗ Джереми Фаррар заявил, что налоги на здравоохранение — один из самых эффективных инструментов, имеющихся в распоряжении.

«Они сокращают потребление вредных продуктов и создают доходы, которые правительства могут реинвестировать в здравоохранение, образование и социальную защиту. Пора действовать», — добавил он.