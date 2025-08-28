Удары по российской части нефтепровода «Дружба» представляют угрозу для европейской энергетической безопасности, ключевым элементом которой он является. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Ева Гринчирова после обсуждения соответствующего вопроса с украинскими властями в Киеве, передает РИА Новости.

Ранее Словакия и Венгрия пожаловались в Еврокомиссию (ЕК) на перебои с нефтью из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по «Дружбе», попросив гарантировать их энергобезопасность.

Гринчирова заявила, что, хотя удары Украины по «Дружбе» и не нанесли ущерба энергобезопасности ЕС, защита критической инфраструктуры, включая данный нефтепровод, остается критически важной задачей для всех сторон.

«Еврокомиссия находится в контакте с украинской стороной и призывает все стороны конфликта обеспечить безопасность объектов критической инфраструктуры», — приводит ее слова ТАСС.

Другая представитель ЕК Арианна Подеста также заявила, что блок призвал все стороны защищать критическую инфраструктуру и повторно указал Украине на важность поддержания энергоснабжения.

22 августа украинские военные в третий раз за месяц атаковали нефтепровод «Дружба», что привело к остановке нефтяных поставок в Венгрию и Словакию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что эти удары, по его мнению, наносят ущерб не России, а именно его стране и Словакии.

Ранее, 13 августа, Сийярто уже сообщал о приостановке нефтяных поставок. На своей странице в X он заявил, что ВСУ нанесли удар беспилотниками по ключевой станции «Дружбы», и потребовал от украинских властей прекратить подвергать опасности энергобезопасность Венгрии. Затем, 18 августа, министр вновь сообщил об атаке на трубопровод, возложив ответственность на Киев и Брюссель, которые, по его словам, пытаются «втянуть Венгрию в в войну на Украине».

Утром 28 августа министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила в соцсетях, что нефть из России снова начала поступать по трубопроводу «Дружба».

«Надеюсь, процесс [прокачки] будет стабильным и больше не будет атак на энергетическую инфраструктуру», — написала она.

Венгерская компания MOL, получающая сырье по этой магистрали для своих нефтеперерабатывающих предприятий, также подтвердила возобновление поставок.

Магистральный нефтепровод «Дружба» обеспечивает транспортировку нефти из России и Казахстана в европейские страны. Маршрут поставок разделен: южная ветка предназначена для снабжения Венгрии, Словакии и Чехии, в то время как северная ветка используется для прокачки исключительно казахстанской нефти в Польшу и Германию.