Заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что боевые действия на Украине начались отчасти из-за нежелания европейских лидеров вести прямой диалог с Россией и ее лидером Владимиром Путиным, «просто глупы». Такой оценкой поделился депутат Европарламента от Литвы Виргиниюс Синкявичюс.

«Это продолжает оставаться отголоском той же неэффективной политики, которая подтолкнула нас к нынешней ситуации. Хотя Россия представляет угрозу для нас, а не мы для неё, ответственность, пусть даже частичная, якобы лежит на нас», — прокомментировал политик в своем аккаунте в соцсети Х.

Он назвал заявления Меркель «подарком России» и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который «любит повторять, что ЕС пытается втянуть нас в войну с Россией».

По словам Синкявичюса, после трех с половиной лет вооруженного конфликта «говорить о дипломатии как инструменте поддержания отношений с Россией — это то же самое, что сегодня предлагать установить GPS на “Титанике”, чтобы избежать трагедии».

Ранее Меркель заявила в интервью популярному венгерскому YouTube-каналу Partizán, что считает Польшу, Литву, Латвию и Эстонию косвенно ответственными за начало боевых действий на Украине, поскольку именно эти страны способствовали разрыву диалога между Европой и Россией.

Экс-канцлер ФРГ также утверждала, что Минские соглашения 2015 года, в переговорах по которым она принимала участие, «принесли мир» до 2021 года и помогли Украине «собрать силы» и «стать другой страной».

«В июне 2021 года я почувствовала, что Путин больше не воспринимает Минские соглашения всерьёз, поэтому я хотела создать новый формат, в котором мы, Европейский союз, могли бы напрямую говорить с Путиным. Некоторые это не поддержали. Прежде всего, страны Балтии, но Польша также была против. Эти четыре страны опасались, что у нас не будет общей политики в отношении России», — заявила Меркель.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя ее слова, предположил, что экс-канцлер слукавила, попытавшись снять с себя ответственность. По его словам, Польша и страны Прибалтики продвигали «русофобскую политику в Европе», пытались «очернить Россию и спровоцировать конфликт», но очень многое тогда зависело от Германии. Депутат также напомнил, как Меркель сама признавала, что Берлин не ставил задачей выполнение минских договоренностей.