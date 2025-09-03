Вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин не согласился с утверждением телеведущей Виктории Бони о гибели пропавшей на пике Победы альпинистки Натальи Наговициной, пишет РИА Новости. Ранее Боня, опубликовав в своем телеграм-канале видеозапись с дрона, заявила в соцсетях о смерти спортсменки.

Вице-президент ФАР не согласился с заявлением Бони, назвав его преждевременным. Он подчеркнул, что, поскольку тело Наговициной не найдено и факт ее смерти не установлен, делать категоричные выводы неправильно.

«Виктория Боня немного превысила свои возможности. Это ее частное мнение. <…> Может быть, в палатке никого нет? Все может быть. Гадать можно сколько угодно и о чем угодно, но надо опираться на факты», — заключил он.

В то же время Пятницин отметил, что уважает Викторию Боню как альпинистку, напомнив о ее недавнем восхождении на Эверест.

2 сентября телеведущая Виктория Боня сделала заявление о предполагаемой гибели альпинистки Натальи Наговициной, подкрепив его новыми видеокадрами, снятыми с дрона в районе расположения палатки. Именно в этой палатке, согласно предоставленной информации, с 12 августа находилась российская спортсменка, получившая перелом ноги и лишенная возможности самостоятельно передвигаться.

Инцидент с Наговициной произошел во время ее спуска с пика Победы, являющегося высочайшей вершиной горной системы Тянь-Шань (7439 метров). Травма ноги была получена ею на критической высоте приблизительно 7200 метров, что крайне усложнило возможное спасение женщины.

Группа альпинистов-добровольцев предприняла попытку спасательной операции, однако их усилия были сорваны внезапным ухудшением погодных условий, достигших экстремальных значений. В процессе этих рискованных работ один из спасателей-альпинистов погиб, причиной смерти стало сильное переохлаждение.

В результате Наталья Наговицина была вынуждена остаться на высоте 7200 метров в поврежденной палатке, имея при себе лишь спальный мешок и крайне ограниченный, недостаточный для длительного выживания запас воды и продовольствия. На данный момент ее точное местонахождение и состояние остаются неизвестными.