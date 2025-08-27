Немецким следователям удалось идентифицировать всех лиц, причастных к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». В отношении семи членов диверсионной группы, чьи имена фигурируют в списке, судом уже выданы ордера на арест, сообщает газета Die Zeit, которая провела расследование совместно с изданием Süddeutsche Zeitung и телеканалом ARD.

Кроме того, согласно материалам расследования, правоохранительные органы также обнаружили, что часть экипажа яхты «Андромеда», подозреваемой в причастности к диверсии, имеет установленные связи с украинскими военными или спецслужбами.

«Расследование усиливает подозрения в том, что группа поддерживалась украинским государством. <…> С точки зрения следователей, не доказано, была ли эта атака на самом деле государственной акцией Украины», — говорится в публикации.

Согласно новому совместному расследованию, в операции по подрыву участвовали профессиональные дайверы, включая 40-летнюю Валерию Т., а также ее коллеги-инструкторы Владимир С. и Евгений У. Капитаном яхты «Андромеда» являлся опытный одесский моряк, профессиональный шкипер, который использовал два фальшивых паспорта на имена Михаил Попов и Юрий Котенко.

Следствие также относит к группе диверсантов 53-летнего Всеволода К., военнослужащего ВСУ, который, по имеющимся данным, погиб в конце декабря 2024 года на восточном фронте. До этого он проходил подготовку в вооруженных силах Германии (Бундесвер).

О том, что в диверсионную группу, осуществившую взрывы на газопроводах «Северный поток», входили семь человек, в том числе координатор операции гражданин Украины Сергей Кузнецов, ранее сообщило РИА Новости со ссылкой на европейский ордер на арест от 27 августа.

Согласно представленным данным, Сергей Кузнецов осуществлял общее руководство операцией и координацию членов группы, в которую входили капитан парусного судна, четыре водолаза и специалист по взрывным работам. 22 сентября 2022 года участники группы произвели установку взрывных устройств, после чего возвратились в порт Вик, откуда Кузнецов был тайно вывезен на украинскую территорию.

Детонация взрывных устройств была произведена 26 сентября в 2:03 и 19:03 по местному времени, что привело к масштабным повреждениям инфраструктуры газотранспортной системы — на отдельных участках произошли разрывы трубопроводов протяженностью сотни метров, сопровождавшиеся значительной утечкой газа в акватории Балтийского моря.

В документах подчеркивается, что основной целью диверсии являлось долгосрочное прекращение поставок российского природного газа в ФРГ. В результате был полностью выведен из строя газопровод «Северный поток — 1», обеспечивавший приблизительно 50% годовых потребностей Германии в газе. Смежный проект «Северный поток — 2», строительство которого было технически завершено, на момент инцидента не функционировал.

После совершения теракта Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме, однако российские правоохранительные органы не были допущены к международному расследованию. Процесс расследования велся силами специальных служб Швеции, Дании и Германии. При этом Швеция и Дания завершили работы по делу без предъявления официальных обвинений, тогда как германские власти в августе 2024 года санкционировали арест трех граждан Украины, подозреваемых в причастности к диверсии.

Задержание Кузнецова

В ночь на 21 августа итальянские правоохранительные органы задержали Сергея Кузнецова на основании запроса германской прокуратуры. Арест произошел в провинции Римини, куда подозреваемый прибыл для отдыха с членами семьи.

Согласно информации The Wall Street Journal, Кузнецов является бывшим капитаном Вооруженных сил Украины, а также проходил службу в Службе безопасности Украины. По имеющимся данным, он и другие военнослужащие были завербованы в мае 2022 года для проведения диверсионной операции на газопроводах «Северный поток». Как сообщает Corriere della Sera, задержанный командовал яхтой «Андромеда», которая применялась для транспортировки взрывчатых веществ.

Судья в Болонье назначил предварительное слушание по данному делу на 3 сентября. Как указал защитник обвиняемого, решение о возможной экстрадиции Кузнецова в Германию может быть принято уже по итогам ближайшего заседания. При этом сам подозреваемый отказался от добровольной выдачи немецким властям.