Работа YouTube в России будет полностью ограничена в течение 6-12 месяцев, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. В разговоре с «Абзацем» он отметил, что Роскомнадзор продолжит постепенно ограничивать работу видеохостинга.

«YouTube в России будет полностью ограничен в течение 6—12 месяцев. Это связано с тем, что он по-прежнему продолжает игнорировать действующее российское законодательство», — рассказал парламентарий.

По словам депутата, все создатели контента, которые размещают ролики в YouTube, должны максимально быстро адаптироваться к российским аналогам — Rutube, «VK Видео» и другие площадки.

Он отметил, что видео необходимо продвигать именно на этих площадках, так как они не нарушают российское законодательство и не делают ничего против граждан России. Ограничения со стороны Роскомнадзора продолжат вводиться до момента «полного выдавливания» YouTube из России.

Петербургские провайдеры SkyNet, «Невалинк» и «еТелеком» 16 декабря перестали предоставлять абонентам доступ к YouTube. В SkyNet сообщили РБК, что невозможность зайти на видеохостинг это «временные трудности», находящиеся в компетенции Роскомнадзора. Представители двух других провайдеров рассказали изданию, что с их стороны никаких решений по ограничению доступа к площадке также не принималось.

В конце ноября первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин говорил, что в России необходимо исправить ситуацию, в которой YouTube уже больше десяти лет занимает «монопольное положение» на рынке видеохостингов. Он отметил, что в среднесрочной перспективе на замену американскому сервису придут российские платформы.

В июле 2024 года скорость работы YouTube в России стала постепенно снижаться. В августе пользователи уже жаловались, что на платформу почти невозможно зайти, запустить видео в хорошем качестве у них также не получалось.

В Роскомнадзоре ограничительные меры в отношении видеохостинга назвали ответом на «неуважение» к России. Кроме того, в РКН поясняли, что ухудшение работы вызвано тем, что Google (владелец хостинга) перестал поддерживать инфраструктуру своих серверов в России.