Решение Грузии с 1 марта 2026 года запретить иностранцам работать таксистами, курьерами и гидами — это ее законное право, заявил RTVI депутат Госдумы, первый замглавы фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев. Он добавил, что разделяет позицию Тбилиси отдавать приоритет своим гражданам, отметив, что если кто-то из уехавших в республику россиян решит вернуться, то им найдется на родине «место — и по профессии, и по жизни».

«Решение властей Грузии ужесточить правила трудоустройства иностранных граждан — это их суверенное право. Многие страны защищают свой рынок труда, особенно в сфере услуг, где работают собственные граждане. Логика здесь понятная: если есть национальные специалисты, приоритет должен отдаваться им. Моя позиция аналогичная», — заявил Гусев.

Он отметил, что в России некоторые регионы ввели ограничения для иностранцев, запрещая им работать в разных отраслях, и «это не привело к коллапсу рынка».

Отдельно депутат высказался об уехавших в Грузию россиянах.

«Жизнь за рубежом — это личный выбор каждого. Но хочу сказать прямо: в России для каждого найдется работа по специальности, а зачастую и лучшие условия для самореализации. Страна развивается, экономика адаптируется, формируются новые ниши и направления. Россия — это не только рынок труда, это еще и среда, где у людей общая история, культура и корни. Уверен, что тем, кто захочет вернуться, здесь найдется место — и по профессии, и по жизни», — резюмировал собеседник RTVI.

Постановление, подписанное премьером Грузии Ираклием Кобахидзе, предусматривает нулевую квоту для таких профессий, как таксисты, курьеры и гиды, и обязывает всех иностранных работников — включая самозанятых и предпринимателей — получать разрешение на работу. Исключение составят горные и горнолыжные гиды (до 200 человек в год), а также сотрудники международных компаний и стартапов с зарплатой свыше 15 тысяч лари (около $5 тыс.).

По словам Кобахидзе, нововведения призваны «избежать чрезмерной конкуренции с грузинскими гражданами в сфере занятости» — сейчас в стране насчитывается свыше 250 тысяч мигрантов. Россияне остаются самой многочисленной группой иностранных визитеров: в 2025 году Грузию посетили 1,3 млн граждан РФ, или 23,2% от общего числа приезжих.