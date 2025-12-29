С 1 января 2026 года в Курской области иностранные граждане с трудовыми патентами больше не смогут работать таксистами и курьерами. Соответствующие ограничения в определенных сферах услуг ввел глава региона Александр Хинштейн. Копию своего постановления он опубликовал у себя в телеграм-канале.

Курский губернатор подчеркивает, что запрет на работу для мигрантов вводится в первую очередь в тех сферах деятельности, которые связаны с оказанием услуг людям. Он выразил надежду на то, что принимаемые меры позволят поднять уровень обслуживания в этих сферах и уровень жизни населения области в целом.

В тексте постановления, подписанного Хинштейном, перечислены следующие услуги:

наземные пассажирские перевозки, включая такси, городское и пригородное транспортное сообщение,

перевозка грузов на автотранспорте,

курьерская доставка,

управление арендованным легковым автомобилем в качестве водителя,

предоставление еды и напитков в заведениях общепита,

набор персонала и его трудоустройство.

Курским работодателям, нанявшим мигрантов для оказания этих видов услуг, дается три месяца их увольнение и смену кадров. Отсчет этого срока начнется через 10 календарных дней после публикации постановления Хинштейна, то есть с 8 января 2026 года.

Работать таксистами в Курской области мигрантам пытались запретить еще в апреле 2024 года. Тогдашний глава региона — ныне покойный Роман Старовойт — перед уходом в Москву на повышение подписал постановление, которое, как он сам утверждал на оперативном совещании в правительстве, «вводит запрет на привлечение мигрантов на работу в такси».

В качестве аргумента курский губернатор приводил результаты опроса, который провел в своем телеграм-канале: 82% из более 42 тысяч участников голосования высказались против таксистов-иностранцев.

Однако вскоре местные СМИ, разобравшись в нюансах губернаторского постановления, пришли к выводу, что его легко обойти. Во-первых, оно не касалось граждан Киргизии и других стран с официальным статусом русского языка. Во-вторых, по сути оно устанавливало не запрет, а «индикаторы риска» безопасности таксопарков. Проверка им грозила лишь при найме трех и более мигрантов, не попадающих под первое условие, за один квартал.

В некоторых российских регионах действуют запреты, аналогичные тому, что ввел Хинштейн. Например, в Санкт-Петербурге мигрантам запрещено работать таксистами и курьерами. «Иностранец-таксист всегда как-то опасен. В общем-то, курьер — это тоже такая деликатная тема, ведь курьер доходит практически до каждой квартиры», — комментировал этот запрет для RTVI председатель петербургской Армянской национально-культурной автономии Карен Мкртчян.

В Красноярском крае иностранцам, работающим по трудовым патентам, нельзя водить такси, продавать алкоголь и табачные изделия. В Челябинской области аналогичный запрет введен для такси и регулярных пассажирских перевозок на городских, пригородных и междугородних направлениях. Такие же меры приняты в Магаданской области с 2024 года и действуют в Курганской области. Работать таксистами иностранцам с патентами запрещено и в Калужской области.

Член думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий отмечал, что власти регионов наделены правом ограничивать сферы деятельности трудовых мигрантов, поскольку отвечают за обеспечение безопасности на вверенной им территории.

Минувшим летом Минтруд разработал проект постановления, существенно — вплоть до обнуления — ограничивающий квоты на использование труда мигрантов в определенных сферах на 2026 год. В частности, наполовину сокращается квота в строительстве и общепите, до 40% — в овощеводстве и на лесозаготовке, до нуля — в розничной торговле алкоголем и сигаретами.