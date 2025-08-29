Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа обвинил Европу в двойных стандартах. По его словам, Еврокомиссия (ЕК) критикует удары Украины по российскому нефтепроводу «Дружба», ссылаясь на энергобезопасность, но при этом игнорирует обстрелы гражданских объектов, школ и больниц.

В беседе с «Лентой.ру» депутат заявил, что западные санкции и политика продиктованы исключительно коммерческими и политическими интересами. Таким образом Чепа отреагировал на критику ЕК ударов со стороны Украины по нефтепроводу «Дружба».

«Удары по гражданским объектам, по энергообъектам, по школам, по больницам, по гражданским лицам, целенаправленные удары по скорым — это не замечает Запад. Когда мы предлагали остановить удары по энергообъектам — об этом европарламентарии не говорят. Здесь, конечно, это затрагивает полностью интересы Венгрии, Словакии», — сказал депутат.

Чепа утверждает, что санкции со стороны Запада, будь то из-за Украины или по другим поводам, всегда были лишь способом отстаивать свои коммерческие и политические выгоды.

Парламентарий обвинил Запад в применении двойных стандартов, указав, что санкции снимаются, как только они начинают противоречить экономическим интересам этих стран. В пример он привел зерновую сделку и льготы на удобрения. Также он отметил лицемерие Европы, которая, говоря о блокаде, продолжает покупать через Индию российские нефтепродукты из-за их низкой цены.

Днем ранее официальный представитель Европейской комиссии Ева Гринчирова прокомментировала удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» в России. Она отметила, что критическая инфраструктура должна быть защищена всеми сторонами.

«Энергетическая безопасность не пострадала, но тем не менее энергетическая безопасность остается критически важной, и нефтепровод “Дружба” не является исключением из этого правила», — заявила Гринчирова.

Как добавила представитель Еврокомиссии Арианна Подеста, в рамках диалога ЕС подчеркнул для Украины важность сохранения энергоснабжения и призвал все вовлеченные стороны обеспечить защиту критически важной инфраструктуры. Также она информировала о поступлении в ЕК официальных обращений от Словакии и Венгрии, выразивших озабоченность инцидентами на нефтепроводе «Дружба», и подтвердила, что эти обращения не останутся без ответа.

Нефтепровод «Дружба» поставляет нефть из России и Казахстана в Европу. Он состоит из двух веток: южная ветка питает Венгрию, Словакию и Чехию, а северная ветка перекачивает только казахстанскую нефть в Польшу и Германию.

22 августа ВСУ в третий раз за месяц атаковали нефтепровод «Дружба», что вновь остановило поставки нефти в Венгрию и Словакию. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто осудил эти удары, заявив, что они бьют по энергобезопасности его страны, а не России, и обвинил Киев и Брюссель в попытках втянуть Венгрию в конфликт. 28 августа министр экономики Словакии и венгерская компания MOL сообщили о возобновлении поставок нефти по трубопроводу.