Предложение «Новых людей» снижать плату за ЖКУ на 1% в день, пока коммунальщики тянут с реакцией на заявку жильцов, — «из разряда предвыборных», и таких идей скоро станет больше, заявила RTVI зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Ранее партия «Новые люди» в своем телеграм-канале сообщила, что предлагает «снижать плату за коммунальные услуги на 1% за каждый просроченный день заявки в ЖКХ» — то есть «за плохую работу наказывать рублем» коммунальщиков, которые «не всегда реагируют быстро» на жалобы жильцов по поводу вывоза мусора, низкого давления воды в водопроводе или перебоев в ее подаче. «Плохо работают — получают меньше!» — говорится в сообщении партии. Депутат думской фракции «Новых людей» Сардана Авксентьева уже направила запрос по этому поводу в правительство России.

Разворотнева заявила RTVI, что совершенно неясно, какие именно заявки жильцов в аварийно-диспетчерскую службу имеются в виду и как отличить законные требования от «хотелок».

«Если потребитель, например, позвонит и потребует, чтобы ему листья покрасили в синий цвет под окнами — то как это квалифицировать? У нас есть договор управления, в нем прописан перечень работ и периодичность их проведения. И в Жилищном кодексе уже есть инструмент, когда собственники выбирают представителя от дома, который подписывает акты сдачи-приемки работ. И если эти работы по договору управления выполнены не в должном объеме и не с должным качеством, то за этим должен следовать перерасчет», — сказала она.

Депутат рассказала, что она вместе с коллегами внесла в Госдуму законопроект, который должен прописать процедуру подписания этих актов, а также упростить ее.

«Согласно законопроекту, Минстрой должен прописать процедуру, потому что непонятно, как часто это подписывать — раз в месяц или раз в год, что делать, если одна из сторон не согласна. Эта процедура должна быть. Думаю, первое чтение законопроекта пройдет уже осенью», — добавила парламентарий.

Кроме того, продолжила Разворотнева, если говорить про отсутствие или ненадлежащее качество коммунальных услуг, то это все тоже прописано в законе, в том числе в Правилах предоставления коммунальных услуг.

«В постановлении четко установлены критерии отсутствия услуги и, соответственно, предполагается перерасчет за каждый день. Правда, он там меньше, чем предполагают “Новые люди”, но тем не менее он предполагается в размере 0,15%», — напомнила собеседница RTVI.

Помимо этого, добавила Разворотнева, не так давно был принят закон о штрафах для поставщиков коммунальных ресурсов за нарушение качества услуг.

«Есть процедура. Если плохое качество, предположим, в результате работы управляющей компании, это ее ответственность. Если нет, то она регрессный иск отправляет ресурсоснабжающей организации. Это все уже прописано, поэтому что они предлагают, я не понимаю: какие заявки, в рамках чего? Коммунальные или жилищные? Как определить, что это не хотелка потребителя, а то, о чем собственники жилья договаривались и за что проплатили? Думаю, что это предложение из разряда предвыборных, и их станет больше», — заключила депутат.

Ранее Разворотнева рассказывала RTVI, что россияне могут рассчитывать на получение субсидии на оплату коммунальных услуг, если их расходы на «коммуналку» выше определенной доли суммарного дохода семьи. По словам депутата, для оформления этой субсидии надо собирать пакет документов и подавать заявление. Через два-три года, считает она, пособие можно будет начислять автоматически, в беззаявительном режиме, на основании данных ГИС ЖКХ.