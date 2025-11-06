Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в разговоре с РИА Новости предложил проработать предложение сократить летние каникулы школьников, прежде чем принимать решение.

По словам заместителя президента академии, тему сокращения школьных летних каникул нужно изучить, это предложение влечет за собой необходимость выплачивать зарплату учителям, а также ее точно нельзя распространять на начальные классы.

4 ноября уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сказала, что июнь необходимо сделать учебным. По мнению омбудсмена, как таковой учебный процесс завершается уже в апреле, поскольку вслед за майскими праздниками и итоговыми аттестациями ученики уже не осваивают новые темы, а затем и вовсе уходят на каникулы на все лето.

«Изучить эту тему, конечно, надо… Рассмотреть в совокупности с нагрузкой. Самое главное, как быть учителям: как им оплачивать это? Ведь у нас по рабочим дням считается зарплата у учителя, не по количеству часов, хотя они (часы — ред.) идут тоже в зачет», — отметил Онищенко.

Он также напомнил, что на летних каникулах в некоторых школах проводят ремонтные работы.

«Не будем (этой инициативе — ред.) говорить ни да, ни нет, ее надо соответствующим образом проработать и поискать решение», — подчеркнул Онищенко.

Он также призвал выяснить, для каких классов можно уменьшать каникулы, возможно, а для каких-то — точно нет.

«Во всяком случае для начальной школы я бы этого не делал. Потому что дети в таком возрасте — для них это очень трудный период. Надо со всех сторон этот вопрос изучать», — добавил парламентарий.

Ранее замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявил, что в России «назрела необходимость» увеличить срок обучения в школах с 11 до 12 лет.

По его мнению, детский сад и подготовительные курсы не могут дать ребенку то «системное образование», которое предусмотрено в школе. Школьные знания, пояснил Гриб, это «основа для университетского и средне-профессионального образования», однако уложить этот объем в 11 лет «сложно».