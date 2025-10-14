Депутат Государственной думы Алексей Чепа заявил, что вовлеченность президента Турции в разрешение российско-украинского конфликта нельзя недооценивать, но его участие вряд ли определит исход ситуации. Его слова приводит «Лента.ру».

«Я не думаю, что именно Эрдоган может решить этот вопрос. Но работу, которую он делает, нельзя недооценивать. И стремление быть посредником в переговорах он всегда проявлял», — поделился мнением Чепа.

Накануне президент США Дональд Трамп выразил надежду, что турецкий лидер может сыграть ключевую роль в завершении конфликта между Москвой и Киевом. Он уточнил, что Эрдогана уважают в России, в том числе президент РФ Владимир Путин, однако усомнился в аналогичном отношении к нему на Украине.

Сам Эрдоган сказал, что «торговцы кровью» и «военные бароны» несут ответственность за то, что боевые действия на Украине продолжаются. Он добавил, что в любом конфликте есть те, кто стремится извлечь выгоду из страданий других людей. «Победителями становятся торговцы кровью, а богатство военных баронов растет», — подчеркнул президент Турции.

По словам президента Турции, конфликт продолжается уже четыре года, вызывая беспокойство во всем мире. Он подметил, что его правительство стремится поддерживать контакты с обеими сторонами, чтобы приблизить завершение боевых действий.

Ранее Путин выразил надежду на то, что Турция продолжит участвовать в вопросе мирного урегулирования, поблагодарил «турецких друзей» за помощь и уточнил, что переговоры в Стамбуле позволили «продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере».

В сентябре 2025 года Эрдоган дал Fox News интервью, в котором заявил, что сомневается в скором завершении конфликта на Украине. «Я не верю, что это случится скоро. И это нехорошо для мира», — рассказал турецкий лидер.

При этом он подчеркивал, что не отказывается от посредничества в переговорах между сторонами. В феврале 2025 года Эрдоган заявлял, что Турция надеется на мирное урегулирование ситуации на Украине к концу года, и выразил уверенность в том, что «справедливый и устойчивый мир» возможен только при равном участии Москвы и Киева в переговорах.