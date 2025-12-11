Для Польши позорно иметь генералов, угрожающих России уничтожением Калининграда, в случае ее возможного нападения на республику. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Высказывание депутата стало реакцией на заявление бывшего командующего Европейским корпусом, генерала Ярослава Громадзинского о стремлении Польши доказать, что она «сильная и решительная страна», и в случае, если Россия нападет на нее или НАТО, Варшава имеет право «войти и устранить угрозу из Кенигсбергской области».

«На расстоянии 300 километров все сожжем, а на дистанции 900 километров подожжем. Это четкий сигнал», — сказал он.

Громадзинский уточнил, что при таких обстоятельствах альянс будет действовать «с полной решимостью». По мнению бывшего генерала, Россия восстановит возможности «для очередной атаки» через пять-шесть лет, учитывая масштабы конфликта на Украине.

«Этот польский генерал подержал бы язык за зубами. Коммерсанты — они серьезные, а как воины — ноль. <…> Позор для Польши иметь таких генералов», — заявил в ответ на эти высказывания Колесник.

Ранее военный эксперт, экс-полковник Виктор Литовкин назвал «дураком» адмирала Джузеппе Каво Драгоне, заявившего об упреждающих ударах по России. По словам Литовкина, если Москва решит ответить на упреждающий удар НАТО, то Европа будет полностью уничтожена. По мнению эксперта, с Россией «не стоит шутить, а тем более угрожать» из-за ее большого ядерного арсенала.