Если Россия решит ответить на упреждающий удар НАТО, то Европа будет полностью уничтожена, считает военный эксперт, экс-полковник Виктор Литовкин. В разговоре с Инфо24 он назвал заявившего о таких мерах адмирала Джузеппе Каво Драгоне «дураком».

«Он дурак, потому что с помощью подобных высказываний пытается спасти репутацию НАТО и сохранить свое реноме в глазах западной аудитории. Россия — слишком большая страна, и одним превентивным ударом уничтожить ее не получится», — заявил Литовкин.

В случае такого удара Вооруженные силы (ВС) России нанесут ответ, который приведет к разрушению Европы, считает он. Эксперт подчеркнул, что с Россией «не стоит шутить, а тем более угрожать» из-за ее большого ядерного арсенала.

Литовкин напомнил и недавнее высказывание президента России Владимира Путина о том, что потенциальный военный конфликт с ЕС будет отличаться от боевых действий на Украине. Экс-полковник дополнил, что российская армия при таком развитии событий прибегнет к новым методам, включая ядерное оружие.

Глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне 1 декабря заявил, что блок рассматривает возможность нанесения «упреждающих ударов» по территории России в качестве оборонительных действий, отметив, что такой подход однако не соответствует обычному поведению альянса. При этом, как пишет Financial Times, некоторые дипломаты, в особенности из Восточной Европы, призывают ЕС перестать просто реагировать и нанести ответный удар.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Драгоне «крайне безответственным шагом», который говорит о готовности НАТО и дальше двигаться в сторону эскалации. По ее словам, в Москве такие слова восприняли как попытку подорвать усилия по прекращению украинского кризиса.

Во время выступления на инвестфоруме ВТБ Владимир Путин заявил, что Россия не намерена вступать в вооруженный конфликт с Европой, однако готова к этому «прямо сейчас», если ЕС спровоцирует противостояние. Он отметил, что результат для европейских стран будет «неутешительным».

Кроме того, президент России сказал, что ЕС по собственной вине выпал из процесса мирного урегулирования украинского конфликта, добавив к американскому плану принципиально неприемлемые для Москвы пункты. Однако Европа все еще может вернуться к переговорному процессу, если признает текущие реалии «на земле» и будет принимать решения, исходя из них.