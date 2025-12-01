Заявление главы военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне о возможном нанесении упреждающих ударов по России крайне является безответственным шагом. Об этом говорится в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Рассматриваем заявление Джузеппе Каво Драгоне о возможном нанесении упреждающих ударов по России как крайне безответственный шаг, свидетельствующий о готовности альянса и дальше двигаться в сторону эскалации», — сказала она.

По словам Захаровой, Москва видит в этом заявлении «целенаправленную попытку подрыва усилий по выходу из украинского кризиса».

«Люди, делающие подобного рода заявления, должны осознавать вытекающие из этого риски и возможные последствия, в том числе для самих членов альянса», — пояснила она.

Также, отметила представитель МИД, НАТО уже давно не скрывает свои истинные цели и намерения.

«При этом у руководства блока хватает совести, чтобы обвинять Россию в «воинственной ядерной риторике», запугивании, пресловутых гибридных атаках без каких-либо доказательств нашей причастности», — подчеркнула Захарова.

Глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне ранее заявил, что Североатлантический альянс рассматривает возможность упреждающих мер в ответ на предполагаемые агрессивные действия Москвы. По данным Financial Times, некоторые дипломаты, особенно из стран Восточной Европы, призывают альянс перестать просто реагировать и нанести ответный удар.

Драгон пояснил, что НАТО может рассмотреть вариант упреждающих ударов в качестве формы оборонительных действий, однако признал, что такой подход «выходит за рамки обычного способа мышления или поведения» альянса.

Ранее российский посол в Бельгии Денис Гончар заявил, что НАТО и ЕС, как бы безумно это ни выглядело, приступили к подготовке большой войны с Россией. По его словам, «еэсовцы проталкивают безудержную милитаризацию, хоронят изначальную концепцию единой Европы для мира и процветания, превращая ЕС в придаток НАТО».

28 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве в отношениях с Западом нужно надеяться на мир, но готовиться к возможной войне.

За день до этого The Wall Street Journal писала, что группа высокопоставленных офицеров армии Германии разработала детализированный секретный план действий на случай полномасштабной войны с Россией. В документе описан механизм переброски к восточному флангу альянса около 800 тыс. немецких и американских солдат, а также военнослужащих из других стран.