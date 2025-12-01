Североатлантический альянс рассматривает возможность упреждающих мер в ответ на предполагаемые агрессивные действия России. Об этом Financial Times заявил глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

«Мы изучаем все. В киберсфере мы, скорее, реагируем. Действовать более агрессивно или упреждающе вместо того, чтобы реагировать,— это то, о чем мы думаем», — сказал Драгоне.

По данным FT, некоторые дипломаты, особенно из стран Восточной Европы, призывают НАТО перестать просто реагировать и нанести ответный удар.

Драгон пояснил, что альянс может рассмотреть вариант упреждающих ударов в качестве формы оборонительных действий, но признал, что такой подход «выходит за рамки обычного способа мышления или поведения» альянса.

«Возможно, стоит действовать более агрессивно, чем наш оппонент. Вопросы в правовой базе, в юрисдикции: кто будет этим заниматься?» — сказал он.

Financial Times напомнила, что НАТО добилось успеха в реализации своей миссии Baltic Sentry, которая позволила предотвратить повторение инцидентов с повреждением подводных кабелей.

Драгоне подчеркнул, что с самого начала Baltic Sentry «ничего не произошло».

«Значит, это сдерживание работает», — подчеркнул он.

При этом глава военного комитета НАТО признал, что одна из проблем заключается в том, что страны альянса имеют «гораздо больше ограничений, чем наши оппоненты, из-за этики, из-за права, из-за юрисдикции».

«Я не хочу сказать, что это проигрышная позиция, но она сложнее, чем у нашего оппонента», — отметил Драгоне.

По его словам, НАТО необходимо «глубоко проанализировать», как достигается сдерживание — через ответные действия или с помощью превентивного удара.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что НАТО и Евросоюз, как бы безумно это ни выглядело, приступили к подготовке большой войны с Россией. По его словам, «еэсовцы проталкивают безудержную милитаризацию, хоронят изначальную концепцию единой Европы для мира и процветания, превращая ЕС в придаток НАТО».

Гончар отметил, что Москва многократно предлагала страна-членам НАТО «отремонтировать общеевропейский дом», в том числе в 2021 году с заключением соглашений о взаимных гарантиях безопасности. Посол добавил, что «все наши инициативы были высокомерно отвергнуты или проигнорированы».

26 ноября The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Германия разрабатывает план переброски 800 тыс. немецких, американских и других военных НАТО на восточном направлении. В статье сказано, что сама Германия в рамках концепции станет плацдармом для развертывания сил. Кодовое название проекта — OPLAN DEU. По данным WSJ, работу над этим секретным планом высокопоставленные немецкие офицеры начали около двух с половиной лет назад, а теперь спешат его реализовать.

Полковник в отставке Виктор Баранец в свою очередь заявил, что Европейский союз превратится в дымящиеся руины, если развяжет большую войну с Россией. По его мнению, сконцентрировав в Германии 800 тыс. солдат, ЕС в дальнейшем может сместить их в Польшу или Финляндию, чтобы Россия перебросила свои войска с Донецкого, Запорожского и Харьковского фронтов на Финское направление.