Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложила Министерству культуры создать государственную программу «Культурная поддержка» для семей участников военной операции на Украине. С такой инициативой депутат обратилась к министру культуры Ольге Любимовой, соответствующее письмо есть в распоряжении RTVI.

В своем обращении Лантратова пишет, что в условиях проведения военной операции становится актуальным формирование устойчивой системы социальной и культурной поддержки семей мобилизованных, добровольцев и военных, проходящих службу по контракту.

«В зоне проведения СВО задействованы десятки тысяч военнослужащих, чьи семьи ежедневно сталкиваются c эмоциональной напряженностью, тревожностью и неопределенностью», — отмечается в письме.

Лантратова предлагает главе Минкульта рассмотреть возможность разработки и запуска госпрограммы «Культурная поддержка» — специализированного направления в рамках нацпроекта «Культура». Программа будет ориентирована на «системную интеграцию семей мобилизованных граждан, добровольцев и контрактников в культурное пространство Российской Федерации», говорится в обращении.

По словам Лантратовой, в рамках «Культурной поддержки» можно будет на регулярное основе предоставлять бесплатный либо льготный доступ к культурным мероприятиям (театральным постановкам, концертам, выставкам, кинопоказам).

Учреждениям культуры, которые организуют не менее трех мероприятий в квартал, направленных на целевую аудиторию программы, предполагается присвоить статус «Культурный партнер» с возможностью включения в региональный и федеральный реестры культурных партнеров и предоставлением организационно-финансовых преференций.

Кроме того, Лантратова предлагает рассмотреть возможность создания единого цифрового сервиса на базе «Госуслуг», через который семьи бойцов СВО смогут получать персонализированные приглашения на мероприятия, узнавать актуальное расписание культурных событий, а также направлять обратную связь в органы исполнительной власти.

«Реализация инициативы будет способствовать укреплению внутреннего единства общества, формированию устойчивого морального фундамента для поддержки военнослужащих и их семей, сохранению и укреплению культурной идентичности, а также обеспечению практической реализации принципов патриотического воспитания граждан», — уверена депутат.

На региональном уровне уже есть успешные примеры подобной практики, отметила Лантратова. Так, в Вологодской области с 2022 года действует инициатива «Культурный вторник», в рамках которой родственников участников СВО приглашают в театры, музеи, на концерты и иные культурные мероприятия преимущественно за счет дотаций бюджета региона, а также на основании соглашений с учреждениями культуры.

«Этот проект доказал свою эффективность как механизм мягкой социальной адаптации, снижения эмоционального напряжения, укрепления морального духа и формирования чувства сопричастности к общему национальному делу. Его положительно оценивают не только участники программы, но и представители культурных учреждений региона», — пишет Лантратова.

Она выразила мнение, что опыт Вологодской области может быть масштабирован на федеральный уровень.