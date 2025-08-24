Корреспондент RTVI отправился на Донбасс, чтобы посмотреть, как работает 88-я добровольческая бригада «Эспаньола». В одной из располаг подразделения, выполняющего боевые задачи на Донецком фронте, Денис Волин поговорил с экс-футболистом сборной России Андреем Соломатиным, добровольцем бригады Алексеем Живовым и снайпером Ярым, узнал, как тренируют собак-штурмовиков и чем кормят бойцов подразделения. Ниже спецкор делится с читателями второй частью своих путевых заметок.

Бросили клич: «Погнали!»

Мы едем с Андреем на машине через поля, где ВСУ выстраивали свою линию обороны Мариуполя с одного из направлений российского наступления. Эхо минувших боев здесь раздается до сих пор. Вибрирует на новеньких, натянутых недавно проводах ЛЭП. На пути то и дело встречаются воронки от разорвавшихся снарядов, гильзы и осколки. Есть даже танковые окопы.

Говорим о добровольцах «Эспаньолы».

«У нас здесь мотивация совершенно иного порядка, — объясняет Андрей, участник СВО с самого ее начала. — У нас нет подъемных выплат и прочего. У нас тут семья. Ну, ты и сам все увидел».

Я лишь кивнул. Потому что и правда все это увидел.

Многие бойцы «Эспаньолы» оказались здесь в 2022 году, что называется, по зову сердца. Изначальный костяк — люди из околофутбола. Командир с парнями из firstline бросили клич: «Погнали!», и те, вместо капы и бинтов, закупив в военторге снарягу, берцы и тактические обвесы, обняв жен и поцеловав матерей, — бросились в бой.

Есть тут, кстати, и те, кто бросился в бой, разведясь. Не сошлись в оценке ситуации. Жили-жили вместе, а тут раз, щелкнуло что-то, заискрило, и оказалось, что взгляд на мир у них был настолько разный, что дальше было уже не по пути. Она — осталась в мире «светлых эльфов», а он — пошел к своим.

«Это история не про деньги»

За Русский мир? За Путина? За Донбасс? Или за Российское государство? Сложно сказать. Каждый из бойцов ответит на этот вопрос по-своему. Я помню разговор с первым командиром разведки «Эспаньолы» Славой Субботиным за несколько месяцев до его гибели. У него было четкое, глубокое и вдумчивое представление о нашей истории, российской государственности и его месте в нем.

Выходной — такой вот был позывной у Субботина — из офицерской семьи. Для него было важно подчеркнуть, что Россия — это не Государство Русь. Это не Российская империя. Не СССР. И не Российская Федерация. Для Выходного — это все Россия. Громадная, древняя, могучая. Растянувшаяся на фантастические тысячу сто с пригоршней лет. Бившая монголо-татар, Наполеона и Гитлера. Вот такая была Россия Выходного. И за нее он шел в бой.

А есть в «Эспаньоле» новобранец Самбо. Последние четыре года он жил в США, и все у него было там хорошо. Но вот у родины возникли трудности. Погибли близкие у Самбо, одноклассники. Он взял и вернулся. «Ну, а как еще?», — по-простому говорит он.

В «Эспаньоле» много парней из Москвы. До СВО имели на гражданке хорошую работу. Зарабатывали либо столько же, сколько платят на контракте в добровольческой бригаде, либо больше.

«Это история не про деньги, — продолжает Андрюха. — Скорее, раз уж на то пошло, мы здесь, чтобы подороже себя продать».

Военные поймут.

Оставлять своих нельзя

От тех, с кем мне удалось поговорить во время поездки на Донбасс, я часто слышал выражение: «Эспаньола» — это семья».

На третий с половиной год боевых действий здесь давно уже не только футбольные фанаты. Многие приходят сюда из смежных подразделений. Кто-то из ЧВК «Вагнер», кто-то из Минобороны, есть даже мобилизованные, которые получили на СВО тяжелые ранения, потеряли конечности, и пришли — чтобы передавать свой опыт новобранцам. И потом, побыв внутри коллектива, эти люди хватаются за голову и восклицают, как в том меме: неужели так можно было? Оказывается, можно. Испанцу, командиру «Эспаньолы», каким-то образом удалось все это сделать.

«Попал сюда, попал — как к себе домой, в семью. Ребята тут же окружили заботой. И вот у меня к концу подходит уже третий контракт, и, думаю, не последний», — сказал мне в одной из располаг артиллерист Майкоп.

Он как раз из тех, кто перешел в «Эспаньолу» из Минки. Был на контракте. Успел нюхнуть пороху в Нагорном Карабахе и Сирии. Тут началась СВО. Все быстро завертелось. Поступил приказ: выезжаем. Куда? Неважно. Так Майкоп и оказался на Херсонском направлении — сначала было Марьино, потом Новая Каховка и, наконец, сам Херсон.

Говоря о себе, Майкоп скромничает. А я расскажу. В том же 2022-м он работал на «Мсте» — крупнокалиберной гаубице. Его расчет стоял на высоте в Томарино. Разведка доложила, что на них с товарищами движется колонна танков — мол, надо срочно менять позицию, уезжать, иначе уничтожат. Майкоп посовещался с комбатом: так, мол, и так — переезжать уже поздно, давай попробуем атаковать. Сказали — сделали. Майкоп, водитель и наводчик заняли позицию и атаковали. Как результат — уничтоженная колонна из четырех танков и спасенные жизни целой батареи.

В августе 2022-го Майкоп уволился в запас. Тогда еще было можно. Немного пошатался на гражданке. Но быстро понял, что оставлять своих нельзя. В это время его товарищ уже служил в «Эспаньоле» и позвал в бригаду. Майкоп в свое время успел погонять с фанатами на футбол, поэтому подумал: почему бы и нет. И отправился в команду Испанца.

Впрочем, был у него и еще один мотив — «Эспаньола» работала на Донецком направлении.

— Почему для тебя это было важно? — интересуюсь у Майкопа.

— А у меня дядька отсюда. Не видел его 20 лет, и вот встретился с ним на СВО, — говорит Майкоп. — Он тоже воюет, тоже в добровольческом подразделении. И вообще — оказалось, что это моя исконно русская земля, и отсюда все мои предки, просто в какой-то момент переехали в Краснодарский край. Так что, знаешь, я так скажу: своих родственников надо поддержать.

Боевой товарищ жена

…Утром в один из дней мы заехали с Алексеем Живовым и Адвокатом в располагу к «птичникам» «Эспаньолы». И здесь уже стало окончательно ясно, что про семью эти парни совершенно не шутили и точно не преувеличивали. Это не просто фигура речи, это реальность. У ворот нас встретил Грин и пригласил к столу. На нем тут же появились чай, варенье и свежеприготовленные сырники. Стол накрывала красивая девушка.

— Знакомьтесь, — сказал Грин, когда она присела рядом и присоединилась к беседе. — Это моя жена.

Жена Грина не только часть его семьи. Еще она — его боевой товарищ, тоже оператор БПЛА. А вместе с папой и мамой здесь же живут и их прекрасные дети.

И самое главное — это не единственная семейная пара «Эспаньолы», живущая в зоне СВО.

Про их мотивацию спрашивать не было никакого смысла. Помимо глобальной идеи стоять за интересы родины, здесь есть и своя глубинная идея. Стоять друг за друга. Помните, как у мушкетеров? Один за всех, и все за одного.