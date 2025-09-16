Если Великобритания рискнет применить против России военную силу, то по ней будет нанесен удар «Искандерами», поделился мнением с Инфо24 депутат Госдумы Максим Иванов. Так он прокомментировал обвинения британского МИДа в адрес Москвы по поводу попадания якобы российских беспилотников в воздушное пространство стран НАТО.

Иванов убежден, что угрозы Лондона — это не более чем «обычное надувание щек и попытка продемонстрировать, какие они великие и крутые», а на самом деле «у них кишка тонка и никаких действий они предпринимать не будут», даже если Польша снова обвинит Россию в попадании беспилотников на свою территорию.

«Об этом также свидетельствуют слова президента США Дональда Трампа, который назвал это обычным явлением. Более того, другие западные политики обращают внимание на то, что Украина регулярно посылает свои беспилотники на территорию России, которые оказываются в воздушном пространстве соседних стран», — напомнил депутат.

По его словам, даже если Великобритания попытается осуществить свою угрозу в адрес России, это обернется для нее самой «решительным адекватным ответом», который будет дан, например, с помощью развернутых в Калининградской области ракетных комплексов «Искандер» или других имеющихся в распоряжении российской армии средств.

«Я думаю, что у всех хватит здравого смысла, в частности, у англичан, чтобы не совершать ошибочных действий, поэтому они продолжат озвучивать пустые угрозы и дальше разговоров дело не пойдет», — подытожил собеседник издания.

Напомним, ранее польский премьер Дональд Туск сообщил об уничтожении дрона над варшавским правительственным кварталом. По его словам, в связи с этим инцидентом задержаны двое белорусских граждан. При том о предполагаемой роли задержанных в случившемся глава правительства Польши ничего не рассказал.

10 сентября польские военные якобы зафиксировали проникновение «огромного количества» беспилотников в воздушное пространство страны и перехватили их. Туск тогда утверждал, что эти дроны имеют российское происхождение и создавали прямую угрозу безопасности поляков. Посольство РФ в Варшаве и Минобороны России выступили с опровержениями, завив, что БПЛА прилетели с украинской стороны.