Государству необходимо разобраться, почему у группы компаний «Самолет» возникли финансовые проблемы, и при необходимости помочь решить их, заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Николай Арефьев. В противном случае в стране снова возникнет вопрос «обманутых дольщиков», добавил парламентарий.

«Дорожают стройматериалы, повышаются зарплаты у людей. Из-за этого застройщикам просто не хватает средств, которые им дали дольщики, чтобы закончить строительство», — рассказал он.

По словам Арефьева, в этом случае необходимо разбираться отдельно, поскольку «есть добросовестные застройщики, а есть не очень». Он допустил, что компания могла как украсть средства, так и утратить их. Не исключил депутат и влияние ценообразования на сложившуюся ситуацию.

Если окажется, что финансовые проблемы компании объективны, то правительству стоит пойти навстречу и помочь, считает Арефьев. Он подчеркнул, что иначе в России вновь может возникнуть «очень болезненный для людей и правительства» вопрос обманутых дольщиков.

«Надо разбираться. Потому что пострадать в итоге могут и так не самые богатые люди», — заключил депутат.

Накануне девелопер «Самолет» обратился в кабмин с просьбой о господдержке. В письме к премьер-министру Михаилу Мишустину генеральный директор компании Анна Акиньшина попросила рассмотреть возможность выделения льготного кредита на 50 млрд рублей сроком на три года.

Как возможное условие для получения поддержки акционеры «Самолета» выразили готовность предоставить блокирующий или больший пакет акций для участия государства в управлении с правом обратного выкупа. На фоне обращения компании за помощью к государству было зафиксировано снижение акций компании на бирже.

В компании позднее объяснили RTVI, что «Самолет» обратился к правительству, чтобы предотвратить риски неисполнения обязательств перед дольщиками и инвесторами. Первой проблемой руководитель компании назвала изменения в политике Центробанка и в вопросах выдачи ипотеки. Общие затраты группы компаний на обслуживание кредитов в 2024-2025 годах составили 160 млрд рублей.

Второй проблемой для застройщика стал потребительский терроризм, убытки от которого составили 43 млрд рублей. Вероятно, речь идет о массовых судебных процессах получателей жилья против группы компаний.

Кроме того, в декабре 2025 года по иску Генпрокуратуры были национализированы активы четырех дочерних структур группы — «Самолет-Марьино-1», «Самолет-Марьино-2», «Самолет-Марьино-3» и «Самолет-Марьино-4». Ведомство сочло, что компаниями распоряжался латвийский частный банк Rietumu Banka.