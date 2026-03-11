Продажу чипсов детям до 14 лет должно быть запрещено, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. В разговоре с Life.ru он заявил, что упаковки снеков необходимо производить по аналогии с пачками сигарет — с указанием содержания вредных ингредиентов и возможных последствий для здоровья.

Несмотря на то, что дети не воспринимают «страшные картинки» как прямую угрозу своему организму, стоило бы обязать производителей чипсов сменить дизайн на менее привлекательный, рассказал парламентарий.

«Было бы правильным, если бы мы начали с того, чтобы чипсы обязали выпускать в непривлекательных упаковках. Например, какого-нибудь одного серого цвета, как табачные упаковки», — приводит его слова Life.ru.

Милонов добавил, что на пачке должно быть крупным шрифтом прописано количество соли и других вредных веществ. Что касается продажи снеков детям до 14 лет, то она должна быть вообще запрещена, отметил он.

По словам депутата, ответственность за здоровье ребенка в таком случае ляжет на родителей — они будут видеть «жуткие факты» на упаковке и понимать, что покупают продукт, вызывающий заболевания.

«Но когда первоклашка, вообще не разбираясь в том, что это за продукция, свои деньги на завтрак тратит на чипсы, этого быть не должно», — сказал Милонов.

Парламентарий назвал чипсы не просто «быстрой едой», а «букетом несъедобных ингредиентов». По этой причине несовершеннолетним необходимо прививать настороженное отношение к этой закуске.

«Да, нас будут тут же обвинять, что мы мешаем развиваться рынку и свободной конкуренции, но эта продукция очень вредна для наших детей», — заключил он.

В 2020 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала снизить потребление продуктов, содержащих трансжиры, до 1% от общего потребления калорий —менее 2,2 г в день при рационе в 2 тыс. калорий. По оценкам организации, ежегодно около 500 тыс. человек умирают от ишемической болезни сердца из-за употребления трансжиров.

В марте 2025 года глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов предложил запретить продажу чипсов детям и сделать их подакцизным товаром. Он напомнил, что с 2023 года акцизом стали облагаться напитки с содержанием сахара, а также повысилась налоговая ставка на добавленную стоимость на гамбургеры, сэндвичи чизбургеры с 10% до 20%. Аналогичные решения необходимо принять и в отношении чипсов, считает он.

В июне того же года глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала запретить рекламу фастфуда и другой пищи, в том числе глубокой переработки и с большим содержанием сахара.