Индийские специалисты будут приезжать на заработки в Россию только по рабочим визам, так как это гарантирует целевой набор и регламентирует их количество, рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В беседе с «Абзацем» он уточнил, что трудовые мигранты из Индии заменят работников из других стран.

Нилов не согласился с мнением о том, что приток специалистов из Индии в скором времени может превысить сотни тысяч человек.

«С учетом планов и прогнозов, которые готовит Минэкономразвития и Минтруд, для всех работодателей на год резервируется менее 300 тысяч квот, и даже они не в полном объеме реализуются», — рассказал парламентарий.

В июне глава Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин рассказал, что до конца 2025 года в Россию может приехать один миллион специалистов из Индии. По его словам, это связано с тем, что Свердловской области необходимо наращивать объемы производства на фоне нехватки сотрудников. Позже в Минтруде опровергли слова Беседина, отметив, что общая квота на привлечение иностранных специалистов в России на 2025 год составляет 234,9 тыс., для граждан Индии — 71,8 тыс. В октябре ведомство предложило увеличить квоту на пребывающих в Россию квалифицированных работников из других стран на 19% — до 278,9 тыс.

По словам Нилова, работодателю нужно выполнить ряд действий перед тем, как трудоустроить мигранта: согласовать рабочую квоту на региональном и федеральном уровнях, пройти проверку в правоохранительных органах и только затем разместить иностранных сотрудников и начать нести за них ответственность.

Депутат отметил, что в рамках целевого набора работодателю нужно серьезно относиться к вопросам безопасности, так как любые нарушения влекут правовые последствия.

«Мы стремимся, чтобы миграция работала по принципу запроса, то есть целевым образом, поэтому индийские специалисты должны приезжать на замену другим мигрантам», — отметил собеседник «Абзаца».

Накануне The Economic Times писало, что Москва и Нью-Дели готовятся подписать соглашение, которое должно защитить права индийцев, которые работают в России. Ожидается, что соглашение будет способствовать и увеличению индийских мигрантов в России.

Стороны могут подписать документ во время визита Путина в Индию, который вероятно состоится 5-6 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что встреча Путина и Моди активно готовится, однако не стал «забегать вперед» и разглашать подробности.

В октябре RTVI обратил внимание, что граждане Индии стали в 22 раза чаще приезжать в Россию для трудоустройства. Из данных ФСБ о количестве прибывших иностранных граждан следует, что за первые два квартала 2025 года в ведомстве зафиксировали более 17,7 въездов индийцев в Россию с рабочими целями. За аналогичный период 2021 года количество таких въездов составляло всего 813.

При этом HR-эксперт Гарри Мурданян отметил, что МВД регистрирует не уникальных мигрантов, а въезды, поэтому реальное количество трудовых мигрантов из Индии меньше, так как «одни и те же люди могут ездить туда-обратно несколько раз».

Среди основных регионов, куда приезжают граждане Индии на заработки, Мурданян назвал Москву, Петербург, Саратовскую, Ульяновскую и Ростовскую области. Наиболее же распространенные сферы занятости — промышленность, сельское хозяйство, стройка и другие отрасли, где дефицит кадров особенно заметен.