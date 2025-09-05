Россия будет разбираться, каким образом истребитель МиГ-29 из Азербайджана оказался на Украине. Такое мнение член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высказал в беседе с «Лентой.ру».

По словам депутата, МиГ-29 мог попасть на Украину «любым путем», поскольку «разные логистические цепочки построены». Колесник считает, что в ситуации должны разбираться российские дипломаты.

«Соответствующие структуры, полагаю, уже понимают, как попало все это оружие на Украину из Азербайджана. Поэтому все-таки это придет к какому-то логическому завершению», — заверил депутат.

Ранее в Сети появилось фото МиГ-29 ВВС Украины в сине-серо-фиолетовом камуфляже, который использует азербайджанская военная авиация. Истребитель на фото снаряжен ракетами класса «воздух-воздух» средней дальности Р-27 (AA-10 Alamo) и малой дальности Р-73 (AA-11 Archer). Дата и место съемки неизвестны, подлинность снимка не подтверждена.

Американский интернет-портал The War Zone (TWZ) допустил, что азербайджанские истребители МиГ-29, которые Баку приобрел у Киева в 2007 году, могли быть подарены или проданы Украине. Кроме того, автор статьи считает, что эти самолеты могли стоять на ремонте на Львовском заводе, когда Россия начала специальную военную операцию, и в итоге были «просто конфискованы» на нужды ВСУ.

Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии «Взгляду» предположил. что истребители могли быть перевезены «со снятыми крыльями из Азербайджана в Турцию, а затем в морских контейнерах до Украины».

Российские Z-каналы сделали из снимка вывод, что Азербайджан реализовал угрозу своего президента Ильхама Алиева и оказывает Украине непосредственную военную помощь. Ранее первый замглавы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин заявлял RTVI, что Баку и до этого «не ограничивал себя всерьез» в вопросе поставок снарядов и другого вооружения Украине — просто действовал через посредников.