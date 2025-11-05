Попытка североатлантического альянса (НАТО) заблокировать Калининградскую область приведет к началу третьей мировой войны. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.



«Если вдруг блокировка полная произойдет, они попытаются все это сделать, то в соответствии с военной доктриной полноценная третья мировая война начнется со всеми вытекающими для них последствиями, и никакая стена дронов их не спасет», — отметил депутат.

Колесник привел в пример сложившуюся ситуацию в Сувалкском коридоре. Он объяснил, что Североатлантический альянс разгоняет в странах Балтии «военную истерию» и снабжает их оружием, кораблями и авиацией, нагнетая таким образом напряжение в регионе.

Сувалкский коридор — участок границы между Польшей и Литвой протяженностью около 100 км. С запада, эта территория граничит с Калининградской областью России, а с востока с Республикой Беларусь. Этот участок границы является единственным сухопутным путем, который соединяет Литву, Латвию и Эстонию с Европой через Польшу.

Если эскалация продолжится, подчеркнул Колесник, то «ни одной европейской столицы» не останется. Он напомнил, что у России «наготове» авиация, комплексы «Искандер» и «Кинжал», а также ракеты с «правильными головами», которыми обладает флот.

«Для всех европейских коллег хватит, если еще так будет продолжаться», — резюмировал депутат.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил «Известиям», что во время военных учений НАТО отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области. Дипломат добавил, что в таких условиях сложно увидеть потенциал для диалога.

«В связи с этим будем использовать все возможности международно-правового и иного характера для обеспечения национальной безопасности и интересов нашей страны», — цитирует его газета.

В октябре Reuters писало, что власти Латвии, Литвы и Эстонии разрабатывают планы в случае угрозы со стороны России. В частности, речь идет об эвакуации населения.

По данным агентства, прибалтийские республики давно начали делиться с другими странами-членами НАТО своими опасениями по поводу «возможной российской агрессии», а в мае 2025 года договорились о сотрудничестве в сфере гражданской обороны.

Reuters уточняет, что после этого работа по планированию действий в связи с «российской угрозой» заметно активизировалась.