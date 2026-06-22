С 1 августа некоторым категориям граждан России автоматически увеличат срочную пенсионную выплату сразу на 19,3%. Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал Life.ru, что это коснется участников программы софинансирования пенсионных накоплений, родителей, направивших маткапитал на будущую пенсию, а также тех, кто откладывал средства самостоятельно.

«По предварительной оценке СФР [Социального фонда России], это около 37,3 тыс. получателей», — сообщил он.

Как поясняет сайт, речь идет о срочной выплате из тех денег, которые россияне целенаправленно копили на пенсию — с господдержкой или сами. За 2025 год вложения принесли весомый доход, перекрывший показатель официальной инфляции (5,6%) более чем в три раза.

Это позволило значительно повысить коэффициент перерасчета, который традиционно происходит в августе, однако в рублях цифры скромны, пишет Life.ru. Так, накопительная пенсия увеличится на 17,3% — но это в среднем лишь около 1,6 тыс. рублей в месяц, говорится в статье.

Размер срочной выплаты составляет в среднем 3 тыс. рублей. «Прибавка ощутимая в процентах, но в рублях выглядит сдержанно», — заключает портал.

Он подчеркивает, что это не то же самое, что индексация страховой пенсии работающим пенсионерам. В этой категории действуют свои правила и учет страховых взносов.

Индексация страховых пенсий, которые являются самыми распространенными в России, в том числе для работающих пенсионеров, уже произошла с 1 января. Прибавка составила 7,6%, напоминает ТАСС.

В следующие годы индексацию по уровню инфляции и прогнозируемому росту зарплат обещают проводить дважды в год — с 1 февраля и с 1 апреля.