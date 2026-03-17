13 марта 2026 года котировки российской нефти марки Urals на западном побережье Индии поднялись до $98,3 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ценового агентства Argus Media. Издание пишет, что это произошло того, как Вашингтон временно разрешил Нью-Дели закупать энергоносители у Москвы.

Цена стала самой высокой с 2022 года, когда Россия на фоне конфликта с Украиной перенаправила экспорт нефти в Индию. По данным Argus Media, 13 марта снизилась и скидка на российскую нефть, которую закупает Индия, — до $4,80 за баррель по отношению к мировому ценовому эталону Dated Brent. Показатель называют самым низким за последние четыре месяца.

Агентство обращает внимание, что в тот же день средняя цена на нефть марки Urals в западных российских портах составила $73,73 за баррель. Показатель значительно выше прогноза Минэкономразвития по стоимости Urals на 2026 год в $58-59, подчеркивает издание.

В первой половине марта США сняли ограничения на продажу российских нефти и нефтепродуктов, которые загрузили на суда к 12 марта. Разрешение действует до 11 апреля и не распространяется на связанные с Ираном транзакции. По словам спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, мера затронет около 100 млн баррелей, находящейся в транзите.

Вашингтон выдал Нью-Дели 30-дневное разрешение на покупку российских энергоносителей. Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что после получения разрешения от Вашингтона на покупку российской нефти индийские нефтеперерабатывающие компании, включая Indian Oil Corp. и Reliance Industries Ltd. закупили около 30 млн баррелей нераспроданного топлива, которое поставляют морским путем.

Мировые цены на нефть резко подскочили после начала военной операции США и Израиля против Ирана, которая повлекла за собой фактическую блокировку Ормузского пролива — ключевой части маршрута нефтяных танкеров, следующих из стран Ближнего Востока. По состоянию на 17 марта, стоимость нефти марки Brent все еще превышает $100 за баррель.

На ситуацию обратили внимание в Кремле. Так, 9 марта президент России Владимир Путин упоминал высокие цены на сырье, но отмечал их временный характер. Глава государства обратил внимание, что российским энергетическим компаниям стоит использовать этот момент, чтобы в том числе получить дополнительную выручку с экспорта и направить ее на снижение своей долговой нагрузки перед отечественными банками.