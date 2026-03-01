Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб в результате удара США и Израиля по району Нармак в Тегеране, где находился его дом, сообщает агентство ILNA со ссылкой на источники.

Обновление. Агентство ILNA опровергло свое сообщение о гибели Ахмадинеджада, соответствующий материал был скорректирован. Теперь в нем говорится, что «наряду с противоречивыми сообщениями о мученической смерти президента девятого и десятого правительств, один из ближайших соратников Махмуда Ахмадинежада связался с ILNA и опроверг новость о его гибели, не предоставив никакой дополнительной информации».

Главный политический аналитик израильского 12-го канала Амит Сегаль также утверждает, что Ахмадинежад был убит.

28 февраля Би-би-си сообщила, что дом Ахмадинеджада попал под удар. РИА Новости со ссылкой на иранский источник писало, что экс-президент не пострадал, поскольку удар пришелся не по его резиденции, а по дому его охраны. По утверждению собеседника агентства, в результате погибли три сотрудника службы безопасности политика.

Официальные власти Ирана и офис Ахмадинежада пока не подтверждали гибель экс-президента страны.

Махмуд Ахмадинежад был шестым президентом Ирана. Он занимал этот пост в 2005-2013 годах. После отставки Ахмадинежад был членом Совета по определению политической целесообразности (высший совещательный орган Ирана).

1 марта власти Ирана подтвердили гибель верховного лидера страны Али Хаменеи в результате удара США и Израиля по его резиденции. Агентство Fars также сообщало о гибели дочери, зятя, внука и одной из невесток аятоллы.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал гибель Хаменеи и членов его семьи как «циничное убийство с нарушением всех норм человеческой морали и международного права».