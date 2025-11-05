Нельзя сказать, что производитель бытовой техники Ariston именно вернулся в Россию — речь идет о возвращении ее «дочки» из-под внешнего управления обратно под итальянское. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини, комментируя сообщения о том, что в марте 2025 года компания Ariston вернулась в Россию.

«Хочу подчеркнуть, что это не было возвращение. Фирма Ariston была передана во внешнее управление — как политический акт перед итальянским правительством», — пояснил Торрембини.

По его словам, Ariston хорошо работала и не увольняла персонал.

«Наши коллеги-предприниматели, которые занимаются финансами, убедили свое правительство: «Это был неправильный жест». Поэтому они передали Ariston обратно», — заключил Торрембини.

В апреле 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче о передаче 100% долей в уставном капитале компании «Аристон Термо Русь» во временное управление АО «Газпром бытовые системы».

После этого МИД Италии вызвал российского посла для разъяснений. В российской дипмиссии назвали произошедшее с «Аристон Термо Русь» ответом на «недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств» в отношении активов России за рубежом.

В феврале 2025 года Путин поручил правительству продумать процедуру возвращения в страну западных компаний. 26 марта он отменил решение о передаче «Аристон Термо Русь» под управление структуры «Газпрома».

Исполнительный директор Ariston Паоло Мерлони приветствовал возвращение российских активов группы. Он заявил, что оно отражает «признательность за десятилетия ответственных инвестиций и управления, преданность более чем 300 российским сотрудникам и продолжающуюся деятельность местного бизнеса компании».

«Мы намерены возобновить сотрудничество с нашим российским местным руководством, полностью соблюдая существующие санкции и продолжая наше наследие в стране», — добавил Мерлони.

В интервью RTVI Витторио Торрембини признал, что прецедент с передачей «дочки» Ariston под внешнее управление обеспокоил итальянских бизнес.

«По большому счету, да… Именно после этого наш министр иностранных дел создал с итальянским бизнесом специальный [круглый] стол по России, и мы передали ему наши опасения. Его собирали уже три раза, и мы надеемся, что скоро наш министр снова соберет этот стол, где мы расскажем о наших проблемах», — заключил президент GIM Unimpresa.