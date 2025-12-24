Глава Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель подтвердил, что бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич является сотрудником белорусской внешней разведки, а также заявил, что в 2020 году он передавал ведомству данные о планах оппозиции. Об этом пишет БелТА.

По словам Тертеля, в ходе совещаний, посвященных обсуждению попыток государственного переворота в стране обсуждались возможные направления движения, ответственные за планирование лица и прочие аспекты.

«Кто этим планированием занимался, кто выходил в качестве разведчиков здесь по разным местам локации, планировал эти действия по стычкам с сотрудниками милиции, по нанесению ущерба определенным экономическим объектам», — уточнил он.

Председатель КГБ отметил, что «серьезный процент» этих данных составляла информация, добытая Протасевичем, что позволило силовым структурам действовать «достаточно уверенно», так как они обладали представлением о развитии ситуации.

Помимо этого, Тертель назвал работой экс-редактора отслеживание динамики создания «подрывных центров», источников их финансирования, среди которых глава КГБ назвал бывшего премьер-министра Польши, а также количества сотрудников «варшавского офиса», который, по его словам, сейчас безуспешно пытаются развивать «определенные «деятели культуры».

Впервые о работе экс-главреда Nexta на спецслужбы Беларуси рассказал президент страны Александр Лукашенко на фоне обсуждения угроз Литвы закрыть границу с республикой из-за якобы осуществляемой с помощью метеозондов контрабанды сигарет.

Белорусский лидер сравнил прозвучавшие угрозы с тем, как Запад ввел санкции в отношении Беларуси после задержания Протасевича в мае 2021 года, когда власти страны экстренно посадили в Минске самолет Ryanair.

Телеграм-канал Nexta играл ключевую роль в освещении и координации акций оппозиции в 2020 году, развернувшихся в Беларуси после президентских выборов. Осенью того же года Протасевич покинул должность главного редактора.

После ареста стало известно о его решении сотрудничать со следствием, а сам журналист публично заявил об осознании ущерба, причиненного государству и желании его компенсировать.

В 2023 году суд приговорил Протасевича к восьми годам лишения свободы по делу об участии в заговоре с целью захвата власти. Позднее Лукашенко подписал указ о помиловании и обосновал это решение тем, что перед журналистом были поставлены некие условия, выполненные в полной мере.