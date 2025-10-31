Бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, который ранее считался одним из главных белорусских оппозиционеров, якобы является агентом спецслужб республики. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает госагентство БелТа.

Лукашенко упомянул Протасевича в контексте обсуждения угроз Литвы закрыть границу с Беларусью из-за якобы контрабанды сигарет с помощью метеозондов. Глава республики назвал эти заявления надуманным предлогом, усмотрев в этом повторение сценария с санкциями после задержания экс-главреда Nexta, когда, по его мнению, Запад также искал способ оказать давление на Беларусь.

Лукашенко рассказал о том, что Протасевич является белорусским разведчиком, вспомнив об инциденте, произошедшем в мае 2021 года, когда властям страны пришлось экстренно посадить в Минске самолет авиакомпании Ryanair, в котором летел Протасевич с россиянкой Софьей Сапегой, на тот момент его девушкой.

«Долго рассказывать не буду. Протасевич — это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать?» — сказал президент республики.

Вспоминая обстоятельства мая 2021 года, белорусский лидер отметил, что воздушное судно, следовавшее рейсом из Афин в Вильнюс, на борту которого находились Протасевич и его спутница, было перенаправлено в Минск после получения сообщения о потенциальной угрозе минирования.

По словам президента, в тот момент лайнер находился ближе к Вильнюсу, однако было принято решение о его посадке в Минске. Лукашенко отдал распоряжение о проведении спецоперации по аресту, подчеркнув, что Протасевич работал «под прикрытием» против так называемых беглых оппозиционеров.

«Пришлось нам операцию проводить по его задержанию. Хотя нам не нужно было его задерживать. Он приехал в Грецию, его туда вызвали, он доложил разведчикам все, что нас интересовало, получил задание и летел обратно. Туда, где работал, через Вильнюс», — рассказал президент.

Лукашенко опроверг обвинения в преследовании Протасевича. «Нас обвинили в том, что мы задержали оппозиционера. А он не наш оппозиционер. Мы не задерживали оппозиционера. Вот ввели санкции», — добавил он.

Арест и помилование Протасевича

Канал Nexta играл ключевую роль в освещении и координации массовых протестных акций, прокатившихся по Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года. Сам Протасевич покинул пост главного редактора осенью того же года.

После ареста в мае 2021 года Протасевич начал активно сотрудничать со следствием, публично заявляя о своем осознании причиненного государству ущерба и желании его загладить.

Весной 2023 года суд приговорил его к восьми годам лишения свободы по обвинению в заговоре с целью захвата власти, однако впоследствии Лукашенко подписал указ о помиловании. Аналогичная судьба постигла и Софью Сапегу: она была осуждена, помилована и в дальнейшем передана российским властям.

Обосновывая решение о помиловании экс-главреда, президент указал, что перед осужденным были поставлены определенные условия, которые он в полной мере выполнил. Лукашенко акцентировал внимание на искреннем раскаянии Протасевича и его признании в неправильных поступках.