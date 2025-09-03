Число фильмов на русском языке в кинотеатрах Азербайджана значительно уменьшилось. На это обратило внимание азербайджанское издание Minval Politika.

Как пишет издание, если раньше «из 13 сеансов (судя по всему, среди зарубежного контента. — Прим. RTVI) лишь 4 проходили на турецком, а остальные — на русском, то теперь наоборот: только 4 на русском, а большинство — на турецком языке».

«Это решение вполне объяснимо: большинство людей в стране не владеет русским языком, но при этом хорошо понимает турецкий», — отмечает Minval Politika.

Эта корректировка позволит кинотеатрам «расширить аудиторию и сделать кинопоказы более доступными для зрителей», тем более что турецкий язык воспринимается в республике «как близкий и понятный», а русскоязычная аудитория «постепенно сокращается», утверждает издание.

При этом русский язык продолжают преподавать в республике. По информации, полученной порталом AzEdu.az, сегодня в Азербайджане действуют 340 русскоязычных школ, 16 из них — с русским отделением, в остальных же обучение ведется на двух языках — азербайджанском и русском. Всего в этих учебных заведениях числятся около 150—160 тысяч школьников.

Между тем портал Oxu.Az еще в июле сообщил, что в Азербайджане предложили закрыть все русскоязычные школы. Утверждается, что уведомления об этом поступили родителям школьников в группы WhatsApp. По данным издания, в ближайшие три года русскоязычные школы планируют перевести на азербайджанский язык преподавания, а для учителей будут организованы курсы переподготовки. Впрочем, информация эта неофициальная — в статье говорится, что Oxu.Az направил запросы в Министерство науки и образования.

Эти новости поступают на фоне обострения между Москвой и Баку. Оно началось после прошлогодней авиакатастрофы под Актау. Пассажирский лайнер «Азербайджанских авиалиний», следовавший из Баку в Грозный, не смог приземлиться в пункте назначения, долетел до Казахстана и упал, погибли 38 человек, в основном — граждане Азербайджана. Впоследствии президент республики Ильхам Алиев заявил, что самолет был поврежден в результате «обстрела с земли» в небе над Россией.

Этим летом в Екатеринбурге силовики задержали около 50 уроженцев Азербайджана по делу об убийствах и покушениях в 2001-м, 2010-м и 2011 годах. При этом двое задержанных — братья Зияддин и Гусейн Сафаровы — умерли. После этого Азербайджан начал задержания российских журналистов на территории страны и объявил о прекращении сотрудничества в некоторых областях.