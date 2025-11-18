Министерство энергетики Киргизии утвердило норматив потерь природного газа для компании «Газпром Кыргызстан» на 2026 год, сообщает портал 24.kg.

Согласно документу, нормативные потери составят 8,3% от объема газа, который поступает в газотранспортные и газораспределительные системы компании. Приказ подписал министр энергетики Киргизии Таалайбек Ибраев. Он вступит в силу через 15 дней.

Под технологическими потерями поднимаются понимаются неизбежные потери газа при его транспортировке по магистральным трубопроводам, они связаны с технологическим процессом и высчитываются по особой схеме. Это относительная величина по отношению ко всему объёму газа, который прокачивают через тот или иной участок трубы.

Летом 2024 года российский экспортер газа «Газпром экспорт» подписал на полях ПМЭФ долгосрочный контракт с компанией «Газпром Кыргызстан» о поставках газа на север и юг страны до 2040 года. Через свое дочернее предприятие «Газпром» контролирует газотранспортную и газораспределительную системы республики.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что поставки газа из России в Центральную Азию за первые 8 месяцев 2025 года выросли на 15%.