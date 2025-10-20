Противоречия в позиции Киева затрудняют урегулирование российско-украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном приближении конца боевых действий.

«Мы видим весьма противоречивые заявления из Киева. Видим, что позиция киевского режима полна противоречий. Все это, конечно, не способствует процессу мирного урегулирования», — сказал он.

Песков отметил, что позиция России и ее президента Владимира Путина, напротив, «последовательна и хорошо известна».

«Мы продолжаем наше общение с американцами по теме украинского урегулирования, ведется серьезная работа», — заявил представитель Кремля.

В заключение он повторил, что противоречия со стороны Украины «не способствуют этому процессу, скорее, наоборот, затрудняют».

После встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 17 октября Зеленский заявил, что видит предпосылки для приближения к миру. «Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю», — сказал он (цитата по «РБК-Украина»).

По словам Зеленского, это не значит, что боевые действия «точно закончатся». Однако, по его мнению, Трамп на волне успеха переговоров по урегулированию на Ближнем Востоке хочет завершить и российско-украинский конфликт. При этом Зеленский назвал несоизмеримыми конфликты на Украине и в секторе Газа как по числу потерь, так и по масштабам столкновений и задействованных средств.

В то же время он указал на формирование «мощного политического запроса» во всем мире на завершение боевых действий. Зеленский также позитивно оценил призыв Трампа остановить боевые действия по текущей линии фронта, с которым лидер США выступил после встречи с украинским президентом в Вашингтоне 17 октября.

Накануне переговоров с Зеленским, 16 октября, Трамп созвонился с президентом России и обсудил с ним возможность встречи на территории Венгрии. Этот российско-американский саммит может стать второй встречей Путина и Трампа, посвященной урегулированию конфликта на Украине, после переговоров на Аляске в августе.