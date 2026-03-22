Представители российской власти никогда не использовали матерные слова в ходе диалога с другими государствами, в том числе европейскими. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента ВГТРК Павла Зарубина о том, послала ли Москва Европу матом, передает ИС «Вести».

«Нет, никто из нас никого никогда матерными словами не поминает», — сказал представитель Кремля.

Песков также вспомнил слова «одного мудрого дипломата»: «Что такое дипломатия? Это способность послать человека к черту таким образом, чтобы он действительно собрался туда идти», — процитировал его пресс-секретарь главы государства.

Фраза в похожей формулировке принадлежит французскому поэту и драматургу Жану Кокто, отмечает РБК.

Ранее Financial Times (FT) сообщила, что февральский визит советников президента Франции Эммануэля Бонна и Бертрана Бушвальтера в Москву обернулся дипломатическим скандалом. По данным FT, они пытались убедить российскую сторону согласиться на участие Европы в переговорах по Украине. Как утверждается в статье, помощник президента России Юрий Ушаков дал советникам Эмманюэля Макрона ответ, суть которого была описана нецензурным выражением: «Sorry, actually, no, we don’t, **** ***» («Извините, мы совершенно точно этого не хотим, идите к черту»).

Песков в разговоре с FT подтвердил, что французская делегация приезжала в Москву. Он назвал эти контакты безрезультатными. По словам Пескова, представитель Франции «не привез никаких позитивных сигналов», и по этой причине «ему действительно нечего было услышать позитивного в ответ».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что представители некоторых стран в ходе контактов с российскими дипломатами за закрытыми дверями допускают в их адрес обсценную лексику на русском языке. «Мы же не в кабаке, в конце концов, поэтому не надо жить одним эпатажем», — сказал он.