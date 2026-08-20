Вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина с американским рэпером Канье Уэстом во время его приезда в РФ не относится к тематике Кремля. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Помилуйте, это не наша тематика. Это же не Москонцерт, это администрация президента», — цитирует его РБК.

Канье Уэст (также известен как Ye) выступит с двумя концертами на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Продюсер Яна Рудковская сообщила, что рэпер «будет и в Москве». Официально его концерты в столице не анонсировались.

Глава концертного агентства Say Agency Анна Субчева рассказала, что Уэст «давно мечтает» встретиться с Путиным, «о симпатии к которому он заявляет уже несколько лет».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предположила, что «гипотетически такая вероятность есть», если у президента найдется место для встречи в рабочем графике. Кроме того, рэперу нужно будет сдать тест на ковид.

Слухи о том, что Канье Уэст выступит в России, возникали весной 2024 года. Информация не подтвердилась, рэпер лишь нанес частный визит в Москву. По данным СМИ, музыкант приезжал на день рождения главного дизайнера его бренда Yeezy Гоши Рубчинского.