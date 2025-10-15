Россия не намерена исполнять постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), предписывающее выплатить Грузии более €253 млн в связи с событиями августа 2008 года. Об этом в ходе брифинга для журналистов заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, однозначно подтвердив: «Решение выполнять не будем».

Правовой основой для такой позиции служит выход России из-под юрисдикции ЕСПЧ в 2022 году, сопровождавшийся принятием соответствующего законодательного акта, пояснил представитель Кремля. Президент РФ Владимир Путин ранее характеризовал решения международного суда как политически ангажированные.

В своем вердикте Страсбургский суд указал, что установление линий разграничения с Абхазией и Южной Осетией с 2009 года затронуло права примерно 29 тысяч человек, ограничив их доступ к семьям, жилью и земельным наделам.

В ходе августовского конфликта 2008 года, начавшегося с ввода грузинских войск в Цхинвал, российская сторона в лице занимавшего тогда пост президента Дмитрия Медведева инициировала миротворческую операцию, результатом которой стало вытеснение грузинских формирований из столицы региона и прилегающих территорий.

Последствием этих событий стал разрыв дипломатических отношений между странами, причем Тбилиси квалифицирует произошедшее как «оккупацию». С тех пор дипломатическое представительство РФ в Грузии осуществляет Швейцария как посредник.

В 2024 году премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал мирное урегулирование конфликта с Россией в числе ключевых внешнеполитических задач, одновременно отметив эффективность международной практики непризнания независимости Абхазии и Южной Осетии.

ЕСПЧ уже выносил решения по искам Грузии к России. В 2019 году он обязал Москву выплатить €10 млн компенсации за депортацию полутора тысяч грузинских граждан в 2006 году. В 2021 году суд признал, что Россия невиновна в нарушении Конвенции о защите прав человека во время боевых действий между Россией и Грузией в 2008 году, но несет ответственность за нарушения, которые произошли после окончания войны.