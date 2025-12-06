Первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров провел рабочее совещание, посвященное мерам дополнительной поддержки Курской области, сообщается на сайте кабмина. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов по оказанию помощи региону, включая выделение средств на восстановление жилья, пострадавшего от обстрелов.

Мантуров напомнил, что за последние два года из федерального бюджета на помощь Курской области было направлено более 220 млрд рублей. Теперь власти приняли решение перераспределить ресурсы, сместив акцент с временных мер в сторону системных механизмов жизнеобеспечения.

В частности, речь идет о ежемесячной выплате населению в размере 65 тысяч рублей, которая вводилась до момента полного освобождения территории области.

«Правительством принято решение осуществить декабрьскую выплату, а далее средства направить на другие мероприятия по жизнеобеспечению региона», — пояснил первый вице-премьер.

По итогам совещания Денис Мантуров дал ряд конкретных поручений. Среди них — продолжение выдачи жилищных сертификатов, а также выделение финансирования на ремонт жилых домов, которые не были напрямую повреждены в результате действий ВСУ, но пришли в негодность из-за погодных условий после того, как жители были вынуждены их покинуть в целях безопасности.

Также вице-премьер поручил урегулировать вопрос с выдачей сертификатов собственникам долевого имущества и проработать выделение бюджетных средств на компенсацию жителям региона за утрату транспортных средств в результате боевых действий.

Отдельно Мантуров поддержал инициативу Министерства финансов о продлении на год отсрочки по уплате налогов и страховых взносов для бизнеса, расположенного в приграничных районах Курской области. Кроме того, до конца текущего года планируется выделить еще 2 млрд рублей на поддержку более 150 предприятий в сфере малого и среднего предпринимательства.

«Важно до конца года довести до получателей все запланированные транши», — подчеркнул первый вице-премьер.

В совещании также приняли участие министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр труда Антон Котяков, губернатор Курской области Александр Хинштейн и представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, в августе покинувшие курский город Суджа местные жители, которые поселились в других российских регионах, жаловались RTVI на то, что им не выдают обещанную властями единовременную выплату. По словам главы Курской области Александра Хинштейна, в региональном бюджете образовалась дыра, из-за которой возникли проблемы с выплатами семьям участников СВО и финансированием пунктов временного размещения (ПВР) для жителей приграничных районов.