Тело новорожденного без признаков жизни было найдено в квартире жилого дома на территории Новой Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного следственного управления Следственного комитета по столице.

Тело было обнаружено 8 октября, в настоящий момент на месте проводят работы сотрудники следственных органов. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения точной причины смерти ребенка.

Как уточняет «Московский комсомолец», речь идет о новорожденном в возрасте около 28 недель. По данным издания, он был обнаружен в доме на улице Харлампиева.

Ранее в октябре сообщалось, что выбросивший полуторагодовалую дочь с балкона пятого этажа мужчина из Екатеринбурга избежал срока в колонии. В ходе комиссионной психолого-психиатрической экспертизы специалисты установили, что подсудимый не осознавал своих действий и их последствий вследствие хронического психического расстройства. В отношении него была избрана принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в специализированном учреждении, оказывающем психиатрическую помощь с целью предупреждения новых возможных преступлений.

В августе водитель мусоровоза обнаружил тело младенца на участке полигона твердых бытовых отходов в Санкт-Петербурге в процессе вывоза мусора. Мужчина передал сотрудникам следственных органов все адреса, с которых он вывозил отходы в день происшествия перед их доставкой на полигон. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 106 УК России (убийство матерью новорожденного).