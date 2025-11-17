Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили правительству России исключить выходные из числа календарных дней ежегодного основного или оплачиваемого отпуска.

Авторы законопроекта предлагают изменить статью 120 Трудового кодекса и убрать выходные дни из числа отпускных. Депутаты обращают внимание, что сейчас общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. При этом отдых можно разделить на части по соглашению сторон, однако для этого есть обязательное условие — одна из его частей должна быть не менее 14 календарных дней, включая рабочие и выходные.

Слуцкий отметил, что в эти 28 дней, выделенных для отдыха, решения бытовых вопросов и восстановления сил включены выходные, которые итак положены по закону.

«Исчисляя отпуска в календарных днях, а не в рабочих, мы приходим к тому, что отгулять весь положенный срок трудовых каникул, не съедая его и без того выходными сутками, просто невозможно», — подчеркнул лидер ЛДПР.

Ничего удивительного в том, что граждане недовольны необходимостью не менее одного раза в год уходить в отпуск сразу на две недели, по его словам, нет. Депутат отметил, что выходные в любом случае войдут в этот период, а оплатит их работодатель как рабочие. Авторы законопроекта считают, что принятие поправок к трудовому законодательству позволит трудящимся полностью использовать 28 дней отпуска и отпускные более рационально и полезно.

Еще одно предложение о дополнительных отпусках от ЛДПР прозвучало в августе. Тогда депутаты от фракции внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предусматривает давать отгулы на время сдачи нормативов ГТО, а выполнившим их — ежегодный дополнительный отпуск.

В сентябре депутаты Госдумы от фракции «Справедливой России» заявили о подготовке законопроекта, который предполагает увеличение количества дней отпуска с 28 до 35. По словам представителя партии Николая Новичкова, текущая норма в 28 календарных дней не соответствует современным условиям труда ввиду роста стрессоемкости и длительности рабочего процесса.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов при этом в разговоре с RTVI отметил, что реализация инициативы депутатов СРЗП потребует серьезной нагрузки на бюджеты всех уровней и зарплатные фонды работодателей.